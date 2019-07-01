《玩具总动员4》继续称霸北美周末票房榜

新华社洛杉矶6月30日电（记者谭晶晶）由皮克斯动画工作室制作、迪士尼出品的3D动画电影《玩具总动员4》上映第二个周末狂揽5793万美元，继续强势引领北美周末票房榜。
目前，《玩具总动员4》北美票房收入已接近2.37亿美元，全球票房收入累计突破4.96亿美元。这部影片创下今年以来北美票房收入第四的佳绩，仅次于《复仇者联盟4：终局之战》《惊奇队长》和《阿拉丁》。
6月26日上映的华纳兄弟娱乐公司恐怖电影《安娜贝尔3：鬼娃回家》，首映周末“吸金”2037万美元，位列北美周末票房榜次席。该片讲述了被附身的玩偶安娜贝尔被唤醒，把目光瞄准了新目标——沃伦夫妇10岁的女儿朱蒂和她的朋友艾玛。
排名票房榜第三的是同样于本周首映的英国浪漫喜剧电影《昨天》，首映周末入账1700万美元。这部新片由曾凭借《贫民窟的百万富翁》而夺得奥斯卡最佳导演奖的英国导演丹尼·博伊尔执导，讲述了郁郁不得志的吉他手杰克在一次大停电后，成为世界上唯一记得披头士乐队的人，他也因为演唱披头士歌曲而一举成名。
排名第四和第五位的分别是迪士尼公司出品的奇幻片《阿拉丁》以及由环球影业和照明娱乐公司联手打造的3D动画喜剧片《爱宠大机密2》，分别入账934万美元和709万美元。
值得一提的是，《复仇者联盟4：终局之战》重映版本周重返荧幕，目前这部影片全球票房总收入已超过27.6亿美元，将向《阿凡达》接近27.9亿美元的全球最高票房纪录发起挑战。
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