越南与欧盟签署自贸协定

新华社河内7月1日电（记者王迪 陶军）越南与欧盟6月30日在越南首都河内签署自由贸易协定和投资保护协定，同意逐渐削减直至取消双边货物贸易中99%的关税。越南是继新加坡以后第二个与欧盟达成自贸协定的东南亚国家。
越南政府总理阮春福和欧盟贸易委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦等出席了当天的签字仪式。阮春福在致辞时表示，协定的签署为越南和欧盟带来更广阔和全面的合作机会，有助于满足双方民众和企业的相关需求。在贸易保护主义抬头的背景下，全球贸易正面临许多困难，双方的合作有着特殊意义。
越南是欧盟在东盟的第二大贸易伙伴，欧盟是越南第二大出口市场。越南向欧盟出口的主要商品包括电信设备、服装鞋类和农产品等，欧盟主要向越南出口电机设备、飞机、汽车和医疗产品等。
越南和欧盟于2012年正式启动自贸协定谈判，2015年就自贸协定达成原则性一致。协定签署后，还需经欧洲议会、越南国会及欧盟各成员国的内部程序批准方可生效。
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