第二批中国援冈比亚医疗队结束援助任务

新华社班珠尔6月30日电（记者彭卓 邢建桥）第二批中国援冈比亚医疗队6月30日结束为期一年的援助任务，从冈比亚首都班珠尔启程回国。

据了解，医疗队在一年任务期内收治门诊病人3500人次，住院病人2451人次，手术467例次，抢救危重病人170人次，针灸1130人次。医疗队还先后5次开展巡诊义诊活动，帮扶10多个冈比亚家庭，300多人次从中获益。

为感谢医疗队为中冈医疗合作所作贡献，冈比亚总统巴罗亲自为队员们签发了荣誉证书。

第二批中国援冈医疗队由来自辽宁省8个派员单位的10名队员组成，包括骨科、普外科、妇产科、儿科、针灸科等学科。这些医务人员分别来自中国医科大学附属第一医院、中国医科大学附属盛京医院、中国医科大学附属第四医院、辽宁省人民医院、辽宁中医药大学附属医院等几家知名大医院，是这些医院相关科室的骨干力量。

2017年6月，由辽宁省选派的首批中国援冈医疗队9名队员抵达冈比亚，执行为期一年的援外工作。

第三批中国援冈医疗队已经于6月21日抵达班珠尔。

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