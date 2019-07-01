朝中社说朝美两国首脑对板门店会谈结果表示“极为满意”

新华社平壤7月1日电（记者程大雨 江亚平）朝中社1日在报道朝鲜最高领导人金正恩与美国总统特朗普6月30日在板门店会面和会谈的消息时表示，朝美两国领导人对此次会谈的结果表示“极为满意”，双方同意“重启并积极推进建设性对话”。

报道说，朝美两国领导人进行了单独会谈以及有朝鲜外务相李勇浩和美国国务卿蓬佩奥共同参加的会谈。报道说，“两国领导人同意今后将继续密切联系，为朝鲜半岛无核化和发展朝美关系开启新的突破口，重启并积极推进建设性对话”，“朝美两国领导人对会谈结果表示极为满意”。

朝中社在报道中说，金正恩应特朗普提议，在板门店与后者进行了此次“历史性”“闪电式”会面，这是“超越历史的世纪会面”，因两国领导人的“果敢决断”，此次会面成为相互仇视的两国创造史无前例信赖关系的“惊人事件”。

6月30日下午，金正恩与特朗普在板门店会面，这是自2018年6月新加坡和2019年2月越南河内以来朝美两国领导人的第三次会面，双方在朝韩军事分界线前进行历史性握手，特朗普作为在任美国总统首次踏上朝鲜领土并作短暂停留，二人随后一同进入板门店韩方一侧，同韩国总统文在寅会面，朝美双方还在板门店韩方一侧的“自由之家”举行了近一小时的会谈。特朗普会谈后对媒体表示，美朝双方将在未来两三周重启工作对话。

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