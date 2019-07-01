6名“伊斯兰国”武装分子在伊拉克北部被打死

新华社巴格达6月30日电（记者张淼）伊拉克军方6月30日说，伊安全部队和美国主导的打击极端组织“伊斯兰国”国际联盟当天在伊北部尼尼微省展开行动，打死6名“伊斯兰国”武装分子。

伊拉克联合行动指挥部发表声明说，国际联盟当天对尼尼微省首府摩苏尔以南地区一处“伊斯兰国”武装分子藏匿的地道实施空袭，炸死4名武装分子。此外，伊拉克安全部队当天在摩苏尔以西一个村庄实施清剿行动，打死2名武装分子，缴获一批爆炸装置、武器和车辆。

2017年12月，伊拉克宣布取得打击“伊斯兰国”的历史性胜利，但目前伊境内仍有一些极端分子伺机发动袭击。

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