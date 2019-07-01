黎巴嫩一部长车队遭遇枪击2名保镖死亡

新华社贝鲁特6月30日电（记者李良勇）黎巴嫩难民事务国务部长萨利赫·加里卜的车队6月30日在首都贝鲁特东南一处山区遭遇枪击，他本人没有受伤，其保镖中2人死亡、1人重伤。
加里卜在事发后对黎巴嫩一家电视台说，这是一次武装伏击，具有明显的暗杀企图。但他没有提供更多细节。
另据黎巴嫩媒体报道，这一事件的起因是加里卜的保镖与事发地区一些黎巴嫩社会进步党支持者发生冲突。加里卜是黎巴嫩民主党成员。
黎巴嫩总统米歇尔·奥恩当天在总统府声明中呼吁黎各派及其支持者保持冷静。黎巴嫩国防部长埃利亚斯·萨阿卜表示已在事发地区部署军队。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】