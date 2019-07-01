黎巴嫩一部长车队遭遇枪击2名保镖死亡

新华社贝鲁特6月30日电（记者李良勇）黎巴嫩难民事务国务部长萨利赫·加里卜的车队6月30日在首都贝鲁特东南一处山区遭遇枪击，他本人没有受伤，其保镖中2人死亡、1人重伤。

加里卜在事发后对黎巴嫩一家电视台说，这是一次武装伏击，具有明显的暗杀企图。但他没有提供更多细节。

另据黎巴嫩媒体报道，这一事件的起因是加里卜的保镖与事发地区一些黎巴嫩社会进步党支持者发生冲突。加里卜是黎巴嫩民主党成员。

黎巴嫩总统米歇尔·奥恩当天在总统府声明中呼吁黎各派及其支持者保持冷静。黎巴嫩国防部长埃利亚斯·萨阿卜表示已在事发地区部署军队。

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