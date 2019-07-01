与美对话前 阿富汗塔利班袭击亲政府民兵

阿富汗塔利班6月29日凌晨在北部巴格兰省伏击亲政府民兵，致死至少25人。

塔利班同一天与美国政府代表在卡塔尔首都多哈举行第七轮谈判。

【与政府打】

阿富汗国防部一名发言人6月29日证实，一支民兵武装天亮前在巴格兰省纳赫林地区遭遇塔利班伏击，至少25人丧生。这支民兵武装当时正准备解救多名由塔利班扣押的政府军士兵。

当地政府官员法扎卢丹·穆拉迪说，交火持续将近6个小时。

塔利班方面声称发动那起袭击，致死28名民兵，致伤12人。

美联社报道，塔利班控制接近一半的阿富汗国土，几乎每天发动袭击，主要针对阿富汗安全部队和政府官员。地方民兵经常帮助安全部队打击塔利班。

美国政府代表和塔利班领导人29日在多哈举行新一轮谈判。法新社以阿富汗本土安全专家为消息源报道，塔利班向来认定战场胜利有助于在政治对话中占上风。

【与美国谈】

塔利班在多哈设有政治办事处。美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德自去年10月以来在多哈与塔利班领导人举行多轮谈判，上一次在5月初。哈利勒扎德认定那次对话进展“稳定，但缓慢”。

第七轮谈判涉及4项议题：反恐承诺、外国军队撤出、阿富汗内部对话和永久停火。

塔利班驻多哈办事处发言人苏海勒·沙欣说，为外国军队撤出阿富汗设置时间表是塔利班方面的主要诉求。路透社报道，美方主要诉求是美军从阿富汗撤走后，塔利班确保阿富汗不会成为“基地”组织或其他极端主义组织栖身地。

美国和塔利班高度重视最新一轮对话。一名要求不公开姓名的美国政府官员说，那将是“事关成败的关键时刻”；一名要求不公开姓名的塔利班驻多哈办事处人员告诉路透社记者，第七轮谈判“至关重要”。

【选举在即】

6月29日多哈谈判依然没有阿富汗政府代表参加。

阿富汗政府多次提出与塔利班对话，遭到拒绝。今年4月，由阿富汗政府和民间人士等组成的代表团原定在多哈与塔利班对话，但代表团人员组成和规模遭卡塔尔政府和塔利班方面反对，会晤取消。

美国国务卿迈克·蓬佩奥6月25日突访阿富汗，说美方希望在9月1日以前与塔利班达成和平协议。

一些阿富汗政府官员担心，如果美国和塔利班达成协议、美军撤出阿富汗，阿富汗政府军将不得不“孤军奋战”。

阿富汗总统选举定于9月举行。塔利班抵制选举，声称希望组建过渡政府。阿富汗现任总统阿什拉夫·加尼和反对党领导人拒绝这一提议。（杜鹃）（新华社专特稿）

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