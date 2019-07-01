钱少不够花？ 逾半数美国成年人因财务焦虑失眠

睡不好觉的原因是什么？美国一项最新调查显示，56%的美国成年人因财务问题失眠。

受美国金融网站Bankrate.com委托，舆观调查公司今年5月29日至31日调查2504名美国成年人，得出上述结论。这项“失眠调查2019”显示，78%的美国成年人会因财务问题、人际关系等原因失眠，比例比上一年增加9个百分点。56%的美国人失眠至少与一项财务问题相关。人们最关注的三大财务问题分别是日常开销、养老金是否够用和医疗或保险账单。

另外，年收入低于3万美元（约合20.6万元人民币）人群中，63%受财务问题困扰；年收入超过8万美元（约合54.9万元人民币）人群中，这一比例是53%。

调查还显示，39岁至54岁之间的美国“X一代”受财务问题影响最严重，64%因财务问题失眠；23岁至38岁的“千禧一代”次之，比例为58%；排在第三位的是55岁至73岁的“婴儿潮一代”，比例为54%。（乔颖）【新华社微特稿】

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)