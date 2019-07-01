日本退出国际捕鲸委员会 日媒：这一决定“极不寻常”

日本6月30日正式退出国际捕鲸委员会，定于次日重新开始商业捕鲸。共同社认定日本政府这一决定“极不寻常”，将招致反捕鲸国家和环境保护团体更多批评。

日本定于7月1日时隔31年恢复商业捕鲸，捕捞范围限于日本领海和专属经济区。山口县下关市、北海道钏路市当天将分别派出多艘捕鲸船，开始商业捕鲸。不过，共同社报道，日本国内鲸肉消费规模缩小，重新启动商业捕鲸前景不明朗。

国际捕鲸委员会1982年决定暂停商业捕鲸，日本随后一直要求恢复商业捕鲸，没有成功。日本1951年加入这一国际组织，1988年被迫结束商业捕鲸，转而以“科学研究”为名在西北太平洋、南极附近海域等从事所谓“调查捕鲸”。反捕鲸人士指认日本打着“科研”幌子商业捕鲸。

鉴于国际捕鲸委员会反捕鲸成员超过半数，日本去年12月宣布退出。重启商业捕鲸同时，日本将停止在公海调查捕鲸。日方认定，这有助减少来自澳大利亚等南极海域周边国家的反对。

下关市被视为日本近代捕鲸发源地，当地一家鲸肉料理店店长小岛纯子直言：“失去南极海域对下关是沉重一击。”

英国多家媒体6月29日批评日本重启商业捕鲸。英国广播公司网站报道，“日本无视国际社会批评，重启商业捕鲸”。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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