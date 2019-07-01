索马里政府军打死8名“青年党”武装分子

新华社内罗毕6月30日电（记者杨臻 丁蕾）摩加迪沙消息：索马里地方官员6月30日说，政府军29日在索马里南部巴科勒州对极端组织“青年党”展开军事行动，打死该组织8名武装分子。

巴科勒州胡杜尔市官员艾哈迈德告诉记者，政府军29日在该市一村庄与“青年党”武装分子发生激烈交火，8名武装分子被打死，另有12名武装分子受伤；政府军方面有4人死亡、2人受伤。

索马里政府军近期在该国南部加大对“青年党”打击力度。28日，索南部朱巴兰地区武装部队在下朱巴州的军事行动中打死8名“青年党”武装分子，并夺回一小镇的控制权。

索马里“青年党”是与“基地”组织有关联的极端组织，近年来在索马里及其邻国多次发动恐怖袭击。

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