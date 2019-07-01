叙利亚军方称以色列空袭叙境内军事目标

新华社大马士革7月1日电（记者郑一晗 汪健）叙利亚军方1日说，以色列战机当天凌晨空袭叙境内多个军事目标。
叙利亚国家电视台援引叙军方消息报道说，以色列战机从黎巴嫩领空向叙首都大马士革周边地区及叙中部霍姆斯省的一些军事目标发射导弹，叙防空系统拦截并击落其中多枚导弹。
1日凌晨，新华社记者在大马士革听到连续的巨大爆炸声，城市西南部不时有发射物升空。
叙利亚国家电视台播放的画面显示，爆炸产生的冲击波造成大马士革西南部一个村镇的民居受损，救护车将伤者送往医院。
6月以来，叙利亚南部地区及霍姆斯省等多地曾遭以色列导弹袭击，造成多人死伤。
以色列长期指认伊朗在中东地区扩张势力，称不能容忍伊朗把叙利亚变成对抗以色列的前沿阵地，并多次以打击伊朗军事设施为由空袭叙境内目标。叙利亚和伊朗政府则否认伊朗在叙有驻军，称只有应叙政府邀请派出的军事顾问。
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