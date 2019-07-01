又见“海豚湾”？时隔31年，日本今日重启商业捕鲸活动

据《日本经济新闻》6月30日报道，日本政府于当天正式从国际捕鲸委员会(IWC)退出，并从7月1日起恢复商业捕鲸。日本将在领海和专属经济海域重启时隔31年的商业捕鲸活动。

日本媒体称，这是日本在战后第一次退出重要的国际组织。今后，如何获得国际社会的理解、如何扩大鲸鱼肉的销量将成为日本各界关注的焦点。

国际捕鲸委员会成立于1948年，日本于1951年加入。1986年，该委员会通过了《全球禁止捕鲸公约》，禁止缔约国从事商业捕鲸。目前，国际捕鲸委员会的成员国中，有半数以上反对商业捕鲸，日本若想重启商业捕鲸活动则必须获得3/4成员国的认可。考虑到获得批准的门槛之高，日本于去年12月宣布退出该组织，按照相关条约的规定，今年6月30日是正式退出的日子。

对于重启商业捕鲸，日本的相关行业从业者表示欢迎。据日本时事通讯社报道，日本饮食行业非常期待重新启动商业捕鲸，甚至还有一些老店铺举行庆祝活动。一名鲸鱼肉加工者在接受采访时称，“如果鲸鱼肉能更容易获得的话，价格就会下降，大众消费也会增加。”除了欢迎声音外，也有不少人表示担忧。日本《东京新闻》在当天的报道中指出，“二战后，日本没有退出主要国际组织的先例，这一次是非常罕见的。”重启商业捕鲸是日本相关从业者的愿望，但鲸鱼肉销量在萎缩，未来的市场前景也并不明朗，很多从业者担忧“以澳大利亚、欧美为中心的反捕鲸国家的批判恐怕会很强烈”。

实际上，日本重启商业捕鲸活动已经引起国际媒体的广泛关注与反对。日本放送协会(NHK)网站6月30日报道称，动物保护组织的相关成员29日在伦敦举行抗议游行，反对日本重启商业捕鲸。此次抗议活动的组织者在接受NHK采访时称，“鲸鱼肉的需求并不高，日本为何要重启商业捕鲸，我很难理解。”

由于动物保护组织对商业捕鲸的抗议，NHK预计日本政府今后会强化宣传，寻求国际社会的理解。（记者 陈洋）

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