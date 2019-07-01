土耳其介入利比亚战事 利“国民军”威胁打击土目标

利比亚东部武装“国民军”领导人哈利法·哈夫塔尔6月29日向土耳其在利比亚境内的目标发出威胁，指认土耳其支持利比亚民族团结政府、阻碍“国民军”夺取首都的黎波里。

【恼怒】

哈夫塔尔当天宣称要“强硬出击”，指认民族团结政府阵营的武装在盖尔扬市医院“处决”伤兵。

民族团结政府前一天突袭夺取盖尔扬，对“国民军”构成重大打击，令哈夫塔尔失去夺取首都的前沿基地。哈夫塔尔4月初控制盖尔扬后立即出兵，向的黎波里发起攻势。

盖尔扬一战，“国民军”43名士兵丧生，至少18人成为俘虏。不过，民族团结政府和盖尔扬当地机构否认哈夫塔尔的指认。盖尔扬失守以后，“国民军”数次空袭的黎波里。

盖尔扬距离的黎波里不足100公里，号称首都“南大门”。“国民军”进攻首都的将近三个月，盖尔扬充当补给前线、协调指挥的基地。

哈夫塔尔经由发言人艾哈迈德·米斯迈里发布消息，“国民军”将锁定土耳其目标，以示报复。

【威胁】

米斯迈里指认土耳其“直接”介入利比亚战事，“派出士兵、飞机和船只”。他说，土耳其协助民族团结政府夺取盖尔扬，包括空中支援。

他说，已经向“国民军”空军传达指令，土耳其船只一旦进入利比亚水域即可予以锁定，土耳其在利比亚境内的战略目标、企业和项目都是“国民军”打击目标，土耳其民众踏入利比亚也将遭到逮捕。

按照他的说法，“国民军”禁飞来往土耳其的航班。不过，他没有说明如何在民族团结政府控制的机场实现这一目标。

利比亚航空公司在两座机场运营定期往返土耳其的商业航班，一座位于的黎波里，另一座位于西部城市米苏拉塔，两地都是民族团结政府控制区域。

利比亚东西两股势力割据对峙。“国民军”和民族团结政府相互指认对方得到境外势力支持。

【回应】

法新社报道，土耳其、卡塔尔支持利比亚民族团结政府总理法耶兹·萨拉杰，阿拉伯联合酋长国和埃及支持“国民军”。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安6月29日在日本参加二十国集团峰会间隙告诉媒体记者，他没有关联哈夫塔尔指令袭击土耳其目标的“任何信息”。

“如果有这条指令，我的同事们会研究，”他说，“还好，我们已经采取必要措施，后续行动会明显不同。”

埃尔多安近期公开支持利比亚民族团结政府，依据双方“军事合作协议”向民族团结政府提供武器，宣称土耳其的支持让民族团结政府与“国民军”交战时“找回平衡”。

利比亚安全局势2014年恶化，致使多数国家关闭使领馆，土耳其是极少数在那以后重开的黎波里使馆的国家之一。（田野）（新华社专特稿）

(责编：黄晓蔓(实习生)、杨牧)