日俄首脑谈领土争议进展不大 “隔阂”难以消除

日本首相安倍晋三与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京6月29日在大阪会晤，同意继续缔结和平条约谈判，没有就如何解决领土争议取得实质进展。

【“特别”安排】

安倍与普京在二十国集团峰会(G20)结束以后会晤。普京上次访问日本是2016年12月，这是他时隔两年多再次访日。两人今年年初在俄罗斯首都莫斯科会晤。

会晤开始前，安倍说：“继1月访问俄罗斯，再次见到（普京）总统我感到高兴。”他告诉媒体记者，希望与普京探讨缔结日俄和平条约、推动两国多领域合作等议题。普京说，乐意与安倍讨论包括和平条约在内的各种议题。

一名不愿公开姓名的日本外务省高级官员告诉共同社记者，安倍特意选在G20闭幕后与普京会晤，这一安排“特别”，说明安倍“想专心与普京对话”。

围绕争议领土“北方四岛”，即俄方所称“南千岛群岛”，安倍与俄方谈判可以追溯到2013年4月。他曾视普京上次访日是解决这一问题的机会，但没有如愿。

两人29日会后一同出席记者会。安倍说，双方同意继续履行去年11月新加坡首脑会晤达成的约定，以《日苏共同宣言》为基础，加快日俄和平条约谈判进程；日方将从9月起放宽日俄经济合作相关企业人员赴日签证办理手续；北方四岛日本原岛民可以坐飞机8月或9月前往四岛扫墓；最早今秋开始在北方四岛试行观光和垃圾处理项目。

普京说，双方就在争议领土推进联合经济活动取得进展。

【“隔阂”难消】

安倍在记者会上承认，围绕日俄缔结和平条约，“克服立场隔阂不容易”。

《日苏共同宣言》确定日本与苏联尽快签订和平条约；签约后，苏联向日本移交争议岛屿中面积较小的色丹岛和齿舞诸岛。

共同社报道，日本方面原本希望在29日日俄首脑会晤期间，双方能就归还两岛达成基本一致，但多次交涉后最终放弃，原因是俄方坚持要求日方承认包括色丹、齿舞在内的南千岛群岛主权归俄罗斯所有。

日本和美国涉及安保的特殊关系同样阻碍谈判。俄方担忧归还两岛后，美方会依据《日美安保条约》在岛上设军事基地，而日本部署美国导弹防御系统“宙斯盾”同样令俄方感受到威胁。

俄罗斯国家电视台6月22日报道，普京说“没有打算”向日本归还色丹和齿舞两岛。

共同社解读，尽管安倍试图打造日俄首脑之间的友好关系，以推动普京就解决两国领土争议作出决定，但这一策略似乎已经“走到头”。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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