热浪继续侵袭欧洲  至少8人丧生

人民网讯 据法新社报道，致命热浪继续笼罩欧洲，除助长迭创新纪录高温，也引发多起大火并加剧空气污染。这波热浪目前已造成至少8人丧命，包括法国4人、意大利2人以及西班牙2人。

法国、意大利、西班牙以及部分中欧国家纷纷创下历来最高温纪录，各国官员呼吁民众采取防范措施，并保证从30日起热浪可望开始消退。

热浪已引发多起大火，包括西班牙境内野火，在消防队员与野火搏斗将近72小时，终于设法控制住火势后，再度于炽热天候和强风吹拂下，与另一场大火搏命。救难单位表示，中部城镇阿尔莫罗斯（Almorox）29日傍晚发生的野火，烧毁至少2000公顷土地，并延烧至马德里地区，迫使一座村庄疏散村民。

法国境内传出约40起火灾，在南部加尔省（Gard）焚毁约600公顷土地和数十栋房舍。（老任）

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