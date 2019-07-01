当下，“不忘初心、牢记使命”主题教育正在全党开展。

在中华人民共和国成立70周年，也是我们党在全国执政第70个年头里，这项主题教育，正当其时，意义重大。

三年前的7月1日，在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话中，习近平总书记十次强调“不忘初心，继续前进”。

2017年10月18日，在党的十九大报告中，习近平总书记说：“中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。这个初心和使命是激励中国共产党人不断前进的根本动力。”同时，他还在报告中指出，要在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2017年10月31日，习近平总书记带领中共中央政治局常委瞻仰上海中共一大会址和浙江嘉兴南湖红船后强调：“唯有不忘初心，方可告慰历史、告慰先辈，方可赢得民心、赢得时代，方可善作善成、一往无前。”

2019年5月13日，中共中央政治局召开会议，决定从今年6月开始，在全党自上而下分两批开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2019年5月31日，在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上，习近平总书记指出，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，要牢牢把握守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求。

2019年6月24日，中共中央政治局就“牢记初心使命，推进自我革命”举行第十五次集体学习。习近平总书记在讲话中说：“我们千万不能在一片喝彩声、赞扬声中丧失革命精神和斗志，逐渐陷入安于现状、不思进取、贪图享乐的状态，而是要牢记船到中流浪更急、人到半山路更陡，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题，作为全体党员、干部的终身课题。”

终身课题，如何践行？对于解放战争老英雄张富清来说，“不忘初心、牢记使命”是深藏功名的默默奉献；对于基层干部廖俊波来说，“不忘初心、牢记使命”是脚踩大地的务实担当；对于科学家黄大年来说，“不忘初心、牢记使命”是心怀大我的只争朝夕；对于英雄战士杜富国来说，“不忘初心、牢记使命”是保家卫国的生死无惧；对于扶贫书记黄文秀来说，“不忘初心、牢记使命”是奔走一线的倾情为民……

（央视新闻客户端 吴璇 杨山 张伟浩）

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