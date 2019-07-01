图一为重庆万国半导体科技有限公司芯片封装车间的工人在工作（6月21日摄）。

新华社记者 刘 潺摄

2019年6月14日，国家统计局发布数据显示，2019年1—5月份，全国房地产开发投资46075亿元，同比增长11.2%。图二为辽宁省大连市甘井子区一处在建楼盘（6月14日摄）。

刘德斌摄（人民图片）

图三：6月19日，上海环球金融中心利用午休开展了一场垃圾分类宣传活动，吸引了众多的楼宇白领纷纷参与。

杨建正摄（人民图片）

中国打造创新经济成果斐然（见图一）

近年来，中国政府实施了多项雄心勃勃的公共政策，旨在建设创新型经济，以实现更加平衡、可持续和高附加值的经济增长。在创纪录的时间内，中国在创新和科技领域取得了令人瞩目的成就，震惊世界各国政府、企业和民间社会。无数分析文章宣布，未来数十年中国将成为创新领域新的世界领袖。

促使中国政府走向以技术和创新为核心的新经济模式的原因众所周知。近年来，中国经济亟待转型，必须让科技和创新成为新的经济引擎。与其它国家相比，中国政府的创新决心和雄心令人震惊。它迅速转变发展政策，同时得到了前所未有的庞大预算以及行动能力强大的经济机构和主体的支持。政府是建设科技大国的主要推动者，尤其是在制定政策、进行专业规划、给予创新体系和个体充分资金方面发挥了重要作用。

——西班牙皇家埃尔卡诺研究所网站6月26日报道

外资重新看好中国商业地产（见图二）

外国投资者重新开始在中国购买商业地产，并未理会价格泡沫和美中之间的贸易争端，而是关注中国日趋成熟的国内市场和更长期的增长前景。根据地产咨询公司的数据，今年一季度来自美国、瑞士、巴林和新加坡等国的机构投资者净买入价值27亿美元的中国商业地产。投资者和分析师表示，外国投资者重燃的兴趣表明，他们押注于中国消费者和本地企业日益上升的影响力以及帮助营造公平竞争环境的监管变化。

进军中国市场的外国投资者表示，鉴于中国经济日趋成熟且政府官员采取行动吸引海外资本，他们将采取长线策略。美国大型投资者在零售地产领域和中国消费者日益增长的财力方面看到了机会。麦肯锡公司4月的一份报告显示，2012年至2018年，全球奢侈品消费增长的一半以上来自中国，预计目前到2025年，中国将贡献全球新增消费支出的65%。

——据美国《华尔街日报》6月26日报道

上海垃圾分类借鉴日本经验（见图三）

从7月1日开始，上海将正式施行严格的垃圾分类制度。每天早7时到9时、晚6时到8时，人们聚集所住公寓楼的一隅，身穿马甲的志愿者帮助居民分门别类回收垃圾。根据条例，每户家庭产出的垃圾主要分为湿垃圾（食品等）、干垃圾（纸张等）、可回收垃圾（瓶子、衣物等）和有害垃圾（电池等）。志愿者按照门牌号登记，用小袋子将湿垃圾单独分装，放置在专门的垃圾桶内。

上海参考了日本的做法。2018年11月，上海市市长应勇与来访的横滨市市长林文子会谈时表示，横滨在垃圾分类、减量回收方面拥有宝贵的经验。在中国全境迎来推行垃圾分类良机的背景下，作为经济最发达的城市之一，上海市居民意识的变化和对垃圾分类理念的接受度都将对其它地区垃圾分类的推广产生影响。

——据日本《每日新闻》6月26日报道

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)