中国开辟太空合作新时代（国际论道）

中国空间站想象图，预计2022年建成，重66吨，设计寿命10年。

马 研 卢 哲编制（新华社发）

一年多之前，中国空间站向世界敞开大门：中国和联合国外空司发布中国空间站国际合作机会公告，盛情邀请世界各国积极参与，利用未来的中国空间站开展舱内外搭载实验等合作。一年多以来，中国的开放姿态迎来了诸多合作伙伴与合作项目。这与某些国家和组织要建立太空部队、宣布把太空列为一种新战场的姿态形成鲜明对比，得到了世界的广泛赞誉。

盛情邀请 积极回应

近日，中国载人航天工程办公室与联合国外空司在奥地利维也纳举办的联合国外空委第62届会议期间，共同组织召开发布会，宣布了联合国/中国围绕中国空间站开展空间科学实验的第一批项目入选结果，共有来自17个国家、23个实体的9个项目成功入选。据外媒报道，联合国外层空间事务办公室和中国载人航天工程办公室的倡议收到了来自27个国家的42个项目申请。

正如英国广播公司所报道的，中国空间站将于2022年建成并投入运营。如果国际空间站按计划在2024年退役，届时中国将成为唯一拥有空间站的国家。

中国对太空探索的开放态度吸引了很多国家。据多家外媒报道，今年中法两国领导人在法国巴黎会面之际，法国的国家空间研究中心与中方签订的一项宏伟的太空合作协议——法国人将在2023—2024年间搭乘中国的嫦娥6号月球探测器，与中国人一起探索月球！

据美国航天新闻网报道，阿根廷国际太空企业卫星逻辑将与中国公司合作发射卫星，建立地球观测星座即对地卫星监测体系。阿根廷卫星逻辑和中国长城工业总司进行合作，计划用6枚长征六号运载火箭发射90枚小型遥感卫星，并将在今年9月或10月进行首批13颗卫星发射计划，余下的按季度进行发射。

美国也不甘缺席。据美联社报道，中国与美国航空航天局就中国嫦娥四号降落月球背面的任务交换了数据。这是2011年以来双方首次进行类似太空合作。

中国进步 世界惊叹

外媒普遍认为，2019年1月成为首个航天器在月球背面着陆的国家后，中国展示了自己在太空探索领域取得的进步。

《华盛顿邮报》近日详细介绍了中国近些年来在太空探索方面“惊人的科研投入和抱负”。《今日俄罗斯》则刊发评论称，中国的“嫦娥”四号登陆月球背面，“这是一项了不起的技术壮举”。中国在2003年才首次将宇航员送入太空，但现在已经赶上了俄罗斯和美国。

中国前进的步伐似乎更快了。中国探月工程总设计师吴伟仁表示，中国计划在2019年年底再次向月球发射探测器——嫦娥五号，2020年发射火星探测器。此外，据美国趣味科学网站报道，中国国家航天局局长张克俭在一项公开声明中说，中国国家航天局有意在月球的南极地区建立研究站。

“成功登陆月球背面，标志着中国已迅速赶上了美国和俄罗斯这些曾长期致力于探索太空的先行国家。眼下，这个后来者又有了新的目标和承诺。”《纽约邮报》近日报道称，尽管关于中国长期月球计划的细节仍旧不详，但“中国国家航天局已经在探月方面迈出了重要的几步”，报道提及中国要在月球上建立科学研究基地的消息。

据新加坡《联合早报》网站报道，德国航空航天中心主任爱恩方德指出，中国正在成为一个非常强大的太空国家，“中国人正在开辟太空新时代”。他说：“中国有自己的航天计划，正按照自己的时间表推进，同时也对国际合作持开放态度。”

开放包容 国际合作

过去，各国在太空领域互相竞争，但耗资巨大的航天事业如今越发依赖国际间的合作，而中国是欧洲最喜欢的合作对象。

据新加坡《联合早报》网站报道，欧洲空间局局长沃纳称，目前参与航天事业的国家有70多个。他认为，参与的国家越多，取得成就的概率就越大。

德国之声电台网站引用欧空局宇航员中心主任德维尼的话称，“我们欧洲人认为，太空探索必须在合作的框架下实施。”他表示，太空是一个“开放的领域”，自然会带来合作，“即便是在冷战年代，美国的阿波罗飞船也曾与苏联的联盟号飞船开展过对接任务”。

中国向世界开放空间站的做法得到了世界的一片赞誉声。联合国外层空间事务办公室主任西莫内塔·迪皮波对中国政府向联合国会员国开放空间站表示高度赞赏，称中国的这一举措有力促进了载人航天国际合作，使更多国家有机会参与载人航天技术研究。

对于美国对中国太空探索表现出的警惕姿态，国际舆论纷纷呼吁，美国应该接受中国太空探索崛起的事实，和中国加强在太空的合作。《今日俄罗斯》评论称，美国必须接受现实，像与俄罗斯在太空探索方面合作一样，与中国合作。美国《华盛顿邮报》网站近日也发文称，目前，美国和中国在太空的合作极为有限。对敏感技术的出口管制和立法给这两个大国之间的合作带来了极大的限制。中国计划在2022年前后完成空间站的建设，并邀请其它国家在其空间站上开展实验。在拒绝中国进入国际空间站后，美国可能会发现自己被未来的太空多边合作排除在外。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)