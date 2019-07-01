“协调、合作、稳定”是中美关系的底色(望海楼)

这几天，“习特会”的相关消息无疑是全球最热门话题。6月29日，中国国家主席习近平同美国总统特朗普在大阪举行会晤。两国元首就事关中美关系发展的根本性问题、当前中美经贸摩擦以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

此次元首会晤可谓举世瞩目。很多国家明确提出，不愿看到中美经贸摩擦升级或中美关系失控。美总统6月18日与习近平主席通话时也表示，相信全世界都希望看到美中达成协议。

在经贸问题上，中美通过会晤达成积极共识。两国元首同意，在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商，美方不再对中国产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。此前，美国一度乱挥关税大棒，恶意打压中方企业，妄想“贸易战一打即胜”，通过极限施压迫使中国接受城下之盟。但事实已证明，美方的错误政策不仅造成本国严重损失，美国多个产业部门不满和忧虑情绪持续发酵，更让世界经济和全球贸易发展蒙上阴影。中国始终坚持：谈，大门敞开；打，奉陪到底。中方底线明确，对美反制及时有力，既有效维护自身利益和多边主义，也促美进行政策调整。

经贸问题只是中美关系的一部分。作为世界上最重要的双边关系之一，中美关系发展任重道远。此次元首会晤中，双方进行深入沟通后，同意推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。元首外交对中美关系再次发挥重要引领作用，有助于将美方拉回到国与国相处的正常轨道上。中美利益高度交融，合作领域广阔，不应该落入所谓冲突对抗的陷阱，而应相互促进、共同发展。中美两国各具特色，历史、文化、社会制度、民众诉求等不尽相同，双方存在分歧在所难免，但不可任由矛盾扩大甚至故意采取对抗态度。只有本着相互尊重、互利共赢的精神，两国才能够扩大合作、管控分歧。

元首会晤为中美关系止损提供机会。美总统对华释放善意，强调对中国没有敌意，希望两国关系越来越好，欢迎中国留学生来美国留学。尽管如此，考虑到一系列复杂因素，仍需对中美关系的未来有理性预期。之前在中美经贸磋商的过程中，美方曾多次违背共识、出尔反尔、不讲诚信，人为制造障碍。当双方经贸团队恢复交流后，须尊重对方社会制度、经济体制、发展道路，尊重彼此核心利益和重大关切，不挑战“底线”，不逾越“红线”，不能以牺牲一方的发展权为代价，更不能损害一国的主权。

美方还应牢记，中美合则两利、斗则俱伤。美要以客观理性的眼光看待中国发展，与中国相向而行，共同稳固中美关系大局。今年是中美建交40周年，“四十不惑”，且行且珍惜。

（作者为中国国际问题研究院国际战略研究所副所长）

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