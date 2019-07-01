特朗普与金正恩在板门店握手会面

本报首尔6月30日电 （记者马菲）6月30日，正在韩国访问的美国总统特朗普在板门店与朝鲜最高领导人金正恩握手会面。随后，特朗普跨越军事分界线来到朝方一侧，成为朝鲜停战协定签署以来踏上朝鲜国土的首位美国在任总统。
这是特朗普与金正恩两人继新加坡会晤和河内会晤后的第三次会面。之后，特朗普和金正恩再次跨越军事分界线，来到韩方一侧，与韩国总统文在寅举行共同会面。
当天早些时候，文在寅在青瓦台与特朗普举行了约一个小时的会谈。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】