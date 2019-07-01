特朗普与金正恩在板门店握手会面

本报首尔6月30日电 （记者马菲）6月30日，正在韩国访问的美国总统特朗普在板门店与朝鲜最高领导人金正恩握手会面。随后，特朗普跨越军事分界线来到朝方一侧，成为朝鲜停战协定签署以来踏上朝鲜国土的首位美国在任总统。

这是特朗普与金正恩两人继新加坡会晤和河内会晤后的第三次会面。之后，特朗普和金正恩再次跨越军事分界线，来到韩方一侧，与韩国总统文在寅举行共同会面。

当天早些时候，文在寅在青瓦台与特朗普举行了约一个小时的会谈。

《 人民日报 》（ 2019年07月01日 03 版）

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