“中国电视周”走进突尼斯

新华社突尼斯6月29日电 （记者黄灵）为庆祝中国与突尼斯建交55周年，中国电视媒体代表团近日在突尼斯举行中国影视节目推介活动并启动“中国电视周”活动。

中突双方29日在突尼斯国家电视台正式启动“中国电视周”活动，这次活动由中国国务院新闻办公室、中国国家广播电视总局、突尼斯国家电视台联合主办。多部中国电视片将作为展映节目于6月29日至7月5日在突尼斯国家电视台播放。

突尼斯国家电视台台长达赫什在启动仪式上表示，突中双方媒体的交流一直非常密切，期待这次“中国电视周”能让更多突尼斯民众了解中国，扩大两国合作。

中国驻突尼斯大使汪文斌说，这次中方带来了一批优秀的电视节目，希望能通过突尼斯国家电视台推介给当地观众。他表示，双方在影视方面的交流对拉近两国民众间的距离，增进双方了解发挥了积极作用。

此外，由中国国际电视总公司、中央电视台阿语频道、宁夏广播电视台等单位组成的中国代表团参加27日至30日在突尼斯举办的第二十届阿拉伯广播电视节。中国广播电影电视节目交易中心负责本届电视节“中国联合展台”及系列推广活动的承办工作。

中方代表团28日下午在突尼斯文化城举办了主题为“视听中国—走进阿拉伯”中国影视节目推介会。中方将中国参展机构的节目进行阿语包装，分为电视剧、纪录片和动画片3个板块向观众推介。推介会吸引了100多名业内嘉宾，阿拉伯电视行业从业者及参展商对中国节目表示赞赏。

《 人民日报 》（ 2019年07月01日 03 版）

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