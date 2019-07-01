“英中经贸合作面临最好机遇期”

以“开放、合作、共享”为主题的第二届中英经贸论坛日前在伦敦举行，来自中英政、商、学界人士围绕“中英经贸关系发展回顾及中英经贸合作新机遇”和“中国对外开放新举措及‘一带一路’倡议下的中英合作”两大主要议题展开讨论。

中国驻英国大使刘晓明在出席论坛时表示，中英经贸合作的未来需要牢牢抓住第四次工业革命浪潮、中国新一轮高水平对外开放以及“一带一路”建设的平台机遇。“希望中英两国企业家抓住机遇，齐心协力，共筑中英经贸合作共赢之路。”

英国国际贸易部政务次官格雷厄姆·斯图尔特指出，中国是英国第五大贸易伙伴，根据最新的统计数据，英中贸易额已达到685亿英镑。刚刚结束的第十次英中经济财金对话取得了丰硕的成果。“‘一带一路’倡议下，英国是中国天然的合作伙伴。”斯图尔特表示，“我们不只希望取得双赢，而是要多赢”。

“以我近50年与中国进行贸易交流的经验来看，当下英中经贸合作面临最好机遇期。”英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里对本报记者表示。在佩里看来，英中经贸发展的潜力存在于两个方面：首先，中国特色社会主义进入新时代，为中国的经济发展注入了新动力，私营部门的发展也迎来了新机遇；其次，“一带一路”倡议支持沿线国家基础设施建设，英中两国企业都能充分参与其中，合作前景广阔。

中国国际贸易促进委员会会长高燕表示，当前国际形势发生很大变化，但中英关系“黄金时代”继续稳步向前发展。“站在新的历史起点上，中英经贸合作分量更重、成色更足，中英贸易和投资往来将进入发展快车道。”

英国政府“一带一路”特使范智廉表示，英国一贯对人民币国际化给予大力支持，在绿色金融等方面与中国的合作也在不断深入。他表示，英国在七国集团中率先加入亚洲基础设施投资银行，刚刚开通的“沪伦通”更是英中在金融市场合作方面取得的重要成果。“英国期待着在‘一带一路’倡议下为沿线国家提供优质的金融服务，积极与各方分享信息。”范智廉说。

（本报伦敦电）

《 人民日报 》（ 2019年07月01日 03 版）

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