向世界展现真实立体的中国

第三十届法国国际阳光纪录片节日前在法国海滨城市拉罗谢尔举行。由国务院新闻办公室、国家广播电视总局主办，五洲传播中心承办的中国联合展台第三次亮相纪录片节。节展期间，中国联合展台举办了“视听中国”中国纪录片分享日、“中国时间”项目提案会和“中国之夜”签约赏映会等品牌活动，为中外影视交流合作搭建了广阔平台，受到广泛关注。

法国国际阳光纪录片节是全球最大的纪录片领域专业盛会，为制作、发行及投资机构提供交流合作平台。此次中国联合展台由19家影视机构组成，对145个小时时长的纪录片节目进行了集中展映。从讲述中国最新科技创新成就的《创新中国》《中国探月》，到刻画中国人生活日常的《当一天中国人》《舌尖上的中国3》，再到展现中法两国50年深厚友谊的合拍纪录片《留法百年》，生动展示了中国历史文化传统和当代发展变迁。

中英合拍纪录片《做客中国：遇见美好生活》讲述了三位外国主持人在中国9座乡村的生活之旅。整洁美丽的村容村貌、丰富多彩的民俗民风，给现场观众留下深刻印象。该纪录片合作伙伴英国子午线影业首席执行官伊丽莎白·麦克劳德向记者表示：“中国的扶贫成就举世瞩目，是一个世界奇迹。该主题纪录片一方面可以展示中国乡村的美丽风貌，另一方面也可以为世界其他国家提供有益借鉴。”

麦克劳德说，近年来，随着中国国际影响力的提升，国际影视行业对中国的关注逐渐增长，讲述当代中国故事的精彩影片也越来越多。“中国的一切都吸引着我，希望通过国际合拍合作向世界呈现一个真实立体的中国。”

法国国际阳光纪录片节主席伊夫·让诺对记者表示，中国推出合拍项目题材多样、制作精良，让人印象深刻。“这些年来，中国纪录片拍摄和制作水平取得巨大进步，与中国开展合作拍摄的国家也越来越多，让人们感受到这些年中国发生的巨大变化。中国的故事丰富多彩，我们希望通过合作拍摄，用更富创意的方式让更多人产生共鸣。”

节展期间，多项中外纪录片合作项目成果落地，如《熊猫王国》《野性四季》等。“纪录片是各国人民增进了解、沟通感情的重要途径，是推进不同文明交流互鉴的重要手段。”国务院新闻办公室对外推广局副局长凌厉表示，希望中外纪录片业界代表携手打造出更多精彩的影视作品，增进中国人民与世界人民的友谊，为推动世界多元文化繁荣发展贡献力量。

（本报法国拉罗谢尔电）

《 人民日报 》（ 2019年07月01日 03 版）

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