“中国坚定维护多边主义，以开放包容的姿态与各国深化务实合作，为世界经济发展作出了重要贡献。”联合国前副秘书长、日本外国记者中心理事长赤阪清隆日前在接受本报记者采访时表示，“二十国集团成员应继续弘扬伙伴精神，开展广泛合作，为维护国际秩序、促进国际经济合作发挥更大作用”。

赤阪清隆认为，逆全球化、孤立主义和单边主义不仅妨害自由贸易的发展，最终还会严重阻碍全球经济增长。“只有坚持多边主义和多边贸易体制，加强互利合作，才能实现经济平衡、可持续增长。”

赤阪清隆长期在日本外务省和联合国工作，对维护多边贸易体制、应对气候变化、实现可持续发展等全球治理议题有着独特见解。他认为，二战结束以来一直支撑世界各国经济增长的、基于规则的国际体系正遭受冲击。如何进一步维护国际关系基本准则和以联合国为核心的国际体系，是国际社会面临的考验。他表示，各国必须尊重和支持以规则为基础、以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，而非动辄采取单边主义和保护主义措施。

“当前，国际形势正在发生深刻复杂变化。世界经济发展面临重大机遇，也面临重大挑战，维护多边主义是人心所向。”赤阪清隆表示：“二十国集团成员都应坚决捍卫多边主义和多边贸易体制，推动贸易和投资自由化便利化，使经济全球化朝着正确方向发展，为世界经济增长注入持久动力。”

（本报大阪6月30日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月01日 03 版）

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