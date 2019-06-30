日本举办G20峰会仅花费263万元？官方数据告诉你不可能

人民网东京6月30日电（袁蒙 滕雪 吴颖 郑瑾）G20大阪峰会已于29日闭幕。然而，网络上却出现了这样一个说法，称日本举办本届G20峰会仅花费4128万日元，约合人民币263万元，节俭至极。

《日本经济新闻》报道截图

仅花费200多万人民币就可以举办这样一项大型国际会议？其实有关G20大阪峰会的预算额，早有多家日本媒体进行过报道。据《日本经济新闻》2018年7月10日报道，日本财务省也曾在 2019年度预算概要中表明，日本政府在举办G20大阪峰会方面的整体预算将达到约446亿日元，约合人民币28.4亿元。

《2019年G20峰会准备状况》预算页截图

2019年1月28日，日本大阪府政策企划部峰会合作室和大阪市经济战略局峰会合作室共同公布的一份《2019年G20峰会准备状况》则对G20大阪峰会的预算进行了更加详尽的介绍。其中可以看到，截止到文件发布日期，大阪府与大阪市关于G20峰会的预算总金额为51.38亿日元（约3.3亿元人民币）；日本外务省有关G20大阪峰会的预算金额为339.8亿日元（约21.6亿元人民币），警察厅为124.2亿日元（约7.9亿元人民币），消防厅为9.5亿日元（约0.6亿元人民币），厚生劳动省为 11亿日元（约0.7亿元人民币），合计达到535.88亿日元，约合人民币34.1亿元。而这个数字还只是截止到2019年1月28日的预算金额。同时，该文件还对比了2016年在日本三重县举办的G7伊势志摩峰会，当时的预算金额为94.04亿日元，约合人民币5.98亿元。由此可见，日本举办G20峰会仅花费263万人民币是根本不可能的。

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