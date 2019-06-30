国际贸易学者江原规由：中国方案有益全球经济发展

人民网东京6月29日电（孙璐、叶习民、木村雄太）在刚刚闭幕的G20大阪峰会上，习近平主席的讲话受到全球瞩目。在多边主义与单边主义、经济合作与贸易保护主义交锋的国际形势下，中国提倡的世界经济和全球治理改革将带来什么样的影响？就此，人民网采访了著名经济学家、日本国际贸易投资研究所研究主任江原规由。

习主席G20发言代表“世界心声”

江原指出，在G20大阪峰会上，习近平主席在发言中指出，“世界经济再次来到十字路口”，指出贸易摩擦、贸易保护主义存在种种弊端，G20有责任在关键时刻为世界经济和全球治理承担重任，并为打破当前困局提出了“四个坚持”建议和五项重大举措。

江原认为，当前，全球呈现出反对贸易保护主义、支持多边贸易体制的趋势。能够代表如此“世界心声”，对内对外提出强有力建议和举措的国家，恐怕只有中国。改革开放40年来，中国为世界经济发展作出了巨大贡献。世界各国对以合作共赢、开放型经济、多边主义为前提的“一带一路”的支持，无疑使中国更加自信。

江原说，习近平主席的发言，符合时代需求，彰显大国领导力，充满正能量。

公正客观的全球治理改革迫在眉睫

江原表示，习近平主席在G20峰会发言中指出，“世界经济已经进入新旧动能转化期”，这是洞察时代的至理名言。历史已经证明，贸易保护主义、单边主义逆时代潮流。G20、世贸组织、国际货币基金组织、世界银行等全球治理机构，应成为反对贸易保护主义、反对单边主义的堡垒。在单边主义日渐凸显的今天，中国提议进行公正客观的全球治理改革，切中关键。

江原指出，如今，世界经济正迎来以人工智能、物联网、大数据、共享经济为代表的第四次工业革命期。在今后的经济及贸易活动当中，国家间的时空距离将急剧缩短。世界经济将迎来与以往截然不同的环境，构建新的全球治理“框架”迫在眉睫。

江原认为，中国提议进行公正客观的世界经济和全球治理改革，这里的公正客观，包括提高发展中国家在国际社会上话语权的愿望。正因为中国坚持将自身作为世界最大的发展中国家，这样的思路才更加有说服力。

另一方面，中国对世界经济和全球治理改革，提出了共商、共建、共享的原则。江原指出，在迄今为止的全球治理的转换期，强调与世界“共同行动”正是中国。他认为，中国在世界经济和全球治理领域与世界“共同行动”的思想和行动，将为2030年实现联合国可持续发展目标（SDGs）作出巨大贡献。

期待“一带一路“为世界经济发展作出更多贡献

江原说，中国的改革开放为世界经济的发展作出了巨大贡献，这是有目共睹的。中国经济发展带来的贡献，将在“一带一路”建设及第四次工业革命当中，转换为新领导力，期待各国与中国之间的经济交流合作，能够通过扩大在第三方市场合作方式等，为世界经济的发展作出贡献。

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