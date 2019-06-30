特朗普与金正恩板门店握手

新华社首尔6月30日电（记者陆睿 耿学鹏）微笑，握手，跨越韩朝军事分界线……正在韩国访问的美国总统特朗普30日在板门店与朝鲜最高领导人金正恩会面，随后跨过军事分界线，成为朝鲜停战协定签署以来首位踏上朝鲜国土的美国在任总统。

当地时间30日16时左右，特朗普从板门店韩方一侧步行至军事分界线前，与迎面走来的金正恩握手寒暄。随后，特朗普跨过分界线，在朝方一侧与金正恩再次握手。而后，两人一起走到韩方境内，与等候在那里的韩国总统文在寅会面。

6月30日，韩国首尔市民在家里收看朝鲜最高领导人金正恩（屏幕右侧）与美国总统特朗普会面的电视直播。 据韩国媒体报道，美国总统特朗普30日在板门店与朝鲜最高领导人金正恩会面，这是两人继新加坡会晤和河内会晤后的第三次会面。 新华社记者王婧嫱摄

稍后，特朗普和金正恩在板门店韩方一侧“自由之家”举行了约50分钟的闭门会谈。金正恩在会谈前说：“我们在板门店这个象征南北分裂的地点握手，表明朝美展现出与过去长期敌对关系完全不同的面貌。”特朗普说，这是“历史性一天”。他对金正恩接受会面邀请表示感谢，表示美朝关系在过去一段时间得到很大改善。

会谈结束后，特朗普对媒体表示，他在会面中邀请金正恩访问美国，双方同意组建谈判团队，有望在接下来两至三周内开始磋商。

这是两人继新加坡及河内会晤后的第三次会面，会面的成行颇有戏剧性。特朗普29日通过社交媒体表示，有意借29日至30日访韩之机前往韩朝非军事区与金正恩“握手”。朝鲜回应说，这一提议“非常有趣”。

30日早些时候，文在寅在青瓦台与特朗普举行会谈。文在寅在共同记者会上说：“持续对话是实现半岛完全无核化唯一且现实可行的方法。”特朗普表示，是否举行第三次美朝领导人正式会晤需根据与金正恩板门店会面后的情况判断。

专家认为，在朝美领导人河内会晤未能签署文件、半岛无核化对话放缓之后，这次朝美领导人板门店会面在一定程度上有助于增进朝美互信，传递出通过对话协商推动半岛和平进程的积极信号。（参与记者：林昊、淡然、郝亚琳）

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