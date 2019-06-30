新华社北京6月30日电（国际观察）板门店“金特会”释放积极信号

新华社记者

正在韩国访问的美国总统特朗普6月30日在板门店与朝鲜最高领导人金正恩握手会面。随后，特朗普跨越军事分界线来到朝方一侧，成为朝鲜战争停战以来踏上朝鲜国土的首位美国在任总统。

分析人士指出，这是朝鲜停战协定签署后近66年来美国和朝鲜最高领导人首次在板门店会面，具有重要象征意义，也释放出积极信号，有助于打破朝美对话僵局，推动半岛问题的政治解决进程。

朝美各有考量

特朗普与金正恩在会面中均表达了继续对话以及改善双边关系的意愿。

此次板门店会面看似突然，但实际上是各方不断探索的结果。过去一段时间来，朝、韩、美均作出一些积极姿态，力求打破对话僵局。

据朝中社4月13日报道，金正恩说，如果美国“以正确的态度、正确的策略”提议举行朝美领导人第三次会晤，“我方愿意再见一次”。6月11日，特朗普说，他收到金正恩来信，这封信“很热情、很友好”。次日，正在挪威访问的韩国总统文在寅呼吁金正恩和特朗普早日再次会晤，以维持朝美之间的对话势头。6月23日，朝中社说，金正恩收到了特朗普亲笔信，金正恩表示，“信中包含良好内容”。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员王俊生认为，朝美领导人此次板门店会面背后有着各自考量。

对于美国而言，由于此前的美朝领导人河内会晤无果而终，美国国内对于对话解决朝核问题的质疑声增大。特朗普再度与金正恩会面，表明他仍希望通过对话方式来处理半岛问题。其次，美国总统选举将于明年举行，特朗普希望借会面给自己竞选连任加分。

王俊生说，朝鲜方面也希望继续通过对话来改善与美国的关系。当前，朝鲜国内战略重心转移到经济建设上，通过与美国对话可以创造有利国际环境，有利于朝鲜实现发展经济的战略目标。

有助打破僵局

由于双方在弃核步骤和方式上无法消弭分歧，特朗普与金正恩今年2月底在越南河内举行的第二次会晤未能取得实质性成果。而这次在板门店的短暂会面对于打破朝美对话僵局是否会有实质性帮助？

韩国庆熙大学国际政治学教授朱宰佑认为，此次会面有助于继续保持朝美对话的动力，也显示了朝美领导人通过对话解决问题的意愿、信心和灵活度，有助于两位领导人就双方下一步实务层面的谈判达成共识并沟通立场。

王俊生认为，此次会面主要有两方面积极意义：一方面，可以为朝美对话注入新的活力。这次两国领导人会面虽然时间不长，但可以在一定程度上驱散河内会晤带来的不乐观气氛，使对话继续朝着正确的方向前进。

另一方面，此次会面具有重要的象征意义。过去，美国前总统克林顿、小布什、奥巴马等都曾去过朝韩非军事区，但基本上都是对朝鲜施压。而这次特朗普到非军事区是为了与金正恩会面。这对于正在由对峙走向缓和的朝美关系，是一个有标志性意义的事件。

美国智库国家利益中心半岛问题专家哈里·卡齐亚尼斯认为，美朝领导人此次会面以及特朗普跨过朝韩军事分界线都有着“历史性”意义，对于增强美朝互信至关重要。下一步，要看美朝实务层面官员能否继续接触，就半岛无核化与和平机制构建达成协议草案。

但他同时指出，美国方面必须认识到，行动对行动的原则是半岛问题的唯一解决之道，美朝双方必须采取同步原则，建立起真正的互信。（执笔记者：赵卓昀、于荣，参与记者：耿学鹏、淡然）

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