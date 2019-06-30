日本著名国际政治经济学家浜田和幸：全球化不可逆转 “一带一路”惠及世界

日本著名国际政治经济学者、前参议院议员、美国乔治华盛顿大学政治学博士、北京交通大学客座教授浜田和幸接受人民网记者专访。

人民网东京6月29日电（孙璐、叶习民、李沐航、木村雄太）多边主义，还是单边主义？在这一议题备受瞩目，全球经济面临抉择之际，各国首脑会聚日本大阪，出席二十国集团领导人第十四次峰会。一方面，中国提出“一带一路”倡议，继续推动经济全球化与多边合作，另一方面，世界上也出现一些单边主义、贸易保护主义的倾向。这些动向将对世界经济产生什么样的影响，中国该如何应对？人民网记者对日本著名政治经济学家、前参议院议员、美国乔治华盛顿大学政治学博士、北京交通大学客座教授浜田和幸进行了专访。

习近平主席出席G20大阪峰会意义重大

浜田指出，全球贸易走向何方、环境保护、金融合作等，牵动各方关心。此外，还有许多课题，单靠一国之力无法解决，亟需各国展开密切合作。因此，通过G20峰会这样的国际舞台，各国之间加强对话与磋商，是非常必要的。习近平主席出席此次G20峰会，具有重要意义。

浜田表示，这也是习近平就任中国国家主席以来，首次赴日本参加活动。在此次日中两国领导人的会见中，安倍首相代表日本政府邀请习近平主席明年春天对日本进行国事访问。这对于推动日中关系进一步改善和发展，意义重大。

“一带一路”助力全球经济发展

浜田认为，目前，产业供应链已经高度全球化。在这样的形势下，单边主义政策是不现实的。比如，引领美国科技发展的硅谷，其实离不开来自亚洲的人才；如果美国完全排除中国的5G技术，在技术层面也会遇到很多实际困难。

浜田主张，应该通过更多的国际合作，推动全球经济发展。他说，对于中国提出的“一带一路”的倡议，虽然出现了一些质疑的声音，但是这些声音的背后似乎隐藏着某些意图。我们应该认识到，“一带一路”对于全球的经济发展是有益的。日本应该更加积极地参与“一带一路”，特别是面向发展中国家，日中两国应进一步加强第三方市场合作。

日中可在诸多领域加强合作

中国有近14亿人口，美国有3亿多人口，而日本也有1亿多人口，浜田说，无论是中国、美国还是日本，领导自己的国家都绝非易事。对于美国的对华政策，需要冷静地思考其背后的国内政治因素，比如已拉开序幕的总统大选。

他表示，中国改革开放以来,取得了世人瞩目的发展成就。例如，在人工智能和数字经济领域，中国已经走在了世界的前列。在这些方面，日本应加强与中国的合作，开创出更多更好的商业模式。另一方面，日本在人口老龄化等领域的措施和经验也有值得中国借鉴之处。日中可在诸多领域加强合作，实现共同发展。

浜田期待中国作为一个大国，能够在国际舞台上发挥更重要的作用，实现更加高质量的经济发展，吸引其他各国前往中国投资、发展，共同推进经济全球化进程。

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