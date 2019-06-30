中美磋商重启 平等尊重方可合作共赢

29日的一则消息，再次引发全球瞩目：
【央视新闻】在当地时间6月29日举行的中美元首会晤中，国家主席习近平和美国总统特朗普同意，中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。
大阪峰会上释放出的积极信号，让人们看到了中美经贸关系重回正轨的希望。双方经贸团队重启磋商，再次证明：合作是解决中美问题的唯一途径，而合作的本质只能是互利双赢。
在29日上午与特朗普总统的会晤中，习近平主席强调：“中方有诚意同美方继续谈判，管控分歧，但谈判应该是平等的，体现相互尊重，解决各自合理关切。在涉及中国主权和尊严的问题上，中国必须维护自己的核心利益。作为世界前两大经济体，中美之间的分歧终归是要通过对话磋商，寻找彼此都能接受的办法解决”。
重启磋商是一个好的开始，但是要能最终达成协议，还是具有不确定性，需要艰苦的努力和有诚意的行动。在谭主看来，所有问题的解决，最关键的就是如何在尊重彼此核心关切的前提下，求同存异，实现互利共赢。
合作比摩擦好 对话比对抗强
事实上，中美双方重新回到谈判桌上，是民意所向。过去的40天里，“关税伤害”成为美国社交媒体的热词。无论是美国的农场主、小企业，还是跨国巨头们，都纷纷陈情上书，希望美国政府停止加征关税。
就在G20会议期间，有媒体报道：苹果将把唯一在“美国组装”的高端台式电脑Mac Pro转移到中国生产。这样一来，苹果的几乎所有硬件产品都将在中国组装生产。
用脚投票！这是苹果公司的选择。
几天前，美国贸易代表办公室在华盛顿就拟对华约3000亿美元商品加征关税举行听证会。七天的听证会上，314名代表发言中，303名代表反对加征关税，占比达到96%。
如此强烈的反对，是美国消费者和企业一笔明明白白的账：未来十年，加征关税可能给美国经济带来的损失将达1万亿美元；而美国消费者，一年购买服装要多花费44亿美元，购买鞋类要多花费25亿美元，购买玩具多花费37亿美元，购买家庭用品多花费16亿美元。
民众反对！这是美国政府的压力。
▲听证会举办地
美国各大机构和行业协会提供的一份又一份报告，主题非常集中——那就是中国在全球产业链中无可替代的地位和中国经济的巨大韧性。
打打谈谈，谈谈打打，仿佛已经成了一种常态。把双方不断拉回谈判桌的力量，自然与中美两国产业的深度互嵌、经贸的密切相联不可分。这也再次说明了，唯有合作才是解决中美问题的正确选择。
保持既定节奏 办好自己的事
28日，大阪峰会第一阶段会议上，习近平主席不仅阐明了中方的立场，同时宣布了中国继续推动对外开放的五项重大举措。有世界局势的判断，更有中国的主张和行动。
事实上，从不断放宽市场准入、缩减外商投资负面清单、加速推动《外商投资法》落地，到大幅降低进口商品关税、定期举办国际进口博览会，再到对自由贸易港的探索、加快区域自贸协定的谈判，在推动对外开放、构建开放型世界经济新格局上，无论过去、现在还是未来，中国一直是“行动派”，以实际行动维护多边贸易体制和自由贸易。
G20峰会举行的同时，千里之外的湖南长沙，首届中国-非洲经贸博览会29日刚刚落下帷幕。来自非洲的53个国家都在博览会上独立设立了展台，将自己国家的特色产品展示出来。中国用开放的市场，迎接来自各个国家的特色产品。三天的时间，中非间签署了84项合作文件，涵盖农业、制造业、旅游等领域，涉及金额208亿美元。
▲首届中国-非洲经贸博览会
在上海，第二届进博会举行了首场供需对接会。超过200家参展商、采购商参加了这次活动。很多在去年还抱着“试一试”的心态参展的企业，今年毫不犹豫继续参展，并且还扩大了参展的面积和产品种类。为什么？中国的市场潜力太大了！全球的参展商们，都希望能搭上中国消费升级的“快车”。
▲第二届进博会首场供需对接会
尊规律 顺大势 赢未来
开放，言出必行；改革，持续推进；创新，不遗余力。
不管外部环境怎么变动，对中国来说，保持定力，办好自己的事情最重要。毕竟，以中国今天的体量和实力，做好自己，就是对世界最大的贡献，也真正是世界经济发展的“稳定器”和“压舱石”。
习近平主席在G20峰会上的讲话，谭主读了很多遍，印象深刻的是这一段：“中国有信心走好自己的路、办好自己的事，同世界各国和平共处、合作共赢，共建人类命运共同体，为创造世界经济更加美好的明天不懈努力！”
这是一个负责任大国对世界的郑重承诺，也为全球治理提供了“中国方案”。
谭主从讲话中，归纳了九个字和大家共勉，那就是：尊规律、顺大势、赢未来！（来源：央视新闻客户端）
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