撒哈拉热浪席卷欧洲多国

人民网讯 据法新社报道，欧洲酷暑热浪滚滚已经一个星期，法国6月29日进入第六个炎热到喘不过气的日子。当天下午，在法国东南的加尔省一个市镇的气温一度升到近46度。这波热浪从非洲撒哈拉越过地中海侵入法国、意大利、西班牙、希腊...
法新社说，欧洲正在经历的这场席酷暑热浪来自北非撒哈拉地区。今天6月29日撒哈拉热浪向法国更北方向移动。巴黎29日是一周以来最热的一天。目前法国只有西北沿海的布列塔尼和科唐坦地区没有遭热浪冲击。
法国东南部加尔省的酷暑最烈：29日该省多地的气温超过摄氏45度，其中最高达到45.9度。这个地区昨天一共发生60来起火灾。
法国气象部门29日宣布，75个省仍处于橙色警报中，但解除了对法国南部四省（Bouches-du-Rhone，Gard，Herault和Vaucluse）的酷暑红色警报。据气象部门预报，30日，法国西北地区将开始逐渐降温，人们渴望脱离暑热，不过恢复正常气温，要等到下周。（老任）
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