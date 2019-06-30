特朗普与金正恩在板门店握手会面

新华社首尔6月30日电（记者陆睿 耿学鹏）正在韩国访问的美国总统特朗普30日在板门店与朝鲜最高领导人金正恩握手会面。随后，特朗普跨越军事分界线来到朝方一侧，成为朝鲜战争结束以来踏上朝鲜国土的首位美国在任总统。
这是两人继新加坡会晤和河内会晤后的第三次会面。之后，特朗普和金正恩再次跨越军事分界线，来到韩方一侧，与等候在“自由之家”的韩国总统文在寅举行共同会面。
当天早些时候，文在寅在青瓦台与特朗普举行了约一小时的会谈。文在寅在会谈后举行的共同记者会上说，这将是朝鲜半岛停战协定签署66年来美国和朝鲜最高领导人首次在板门店会面。
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