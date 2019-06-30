人民币国际化论坛在德国法兰克福举行

人民网法兰克福6月29日电（记者 花放）日前，以“人民币?继续精彩”为主题的人民币国际化论坛在欧洲金融中心之一的德国法兰克福举行。本次论坛由中国银行法兰克福分行主办，来自当地公司企业、金融机构、环球银行金融电信协会等专业组织的150余人与会，就人民币国际化政策及离岸人民币市场发展等议题展开了交流讨论。

中国银行德国地区行长胡善君介绍，中国银行在德国经营三十年，始终坚持依法合规经营理念，资产规模不断扩大，综合实力持续增强。中行法兰克福分行不仅是中银集团唯一欧元清算行，也是德国地区人民币清算行，分行积极履行人民币清算行职责，累计办理人民币清算业务近10万亿元，搭建了中德金融合作的桥梁。

中国驻法兰克福总领事孙从彬指出，金融开放是中国对外开放的重要组成部分，30年前中国银行法兰克福分行成立，正是中国金融机构“走出去”的重要一步。

德国联邦银行支付结算司司长约亨?梅茨格认为，人民币国际化是过去几年伴随中国经济发展的一个成功故事，未来需要更多的耐心和毅力。

中国人民银行驻法兰克福代表处首席代表高鼎新表示，人民币正式加入特别提款权（SDR）篮子后，官方国际储备货币地位得到明确，人民币的可自由使用程度大幅提高。他认为，人民币国际化主要是市场驱动的过程，政府部门的主要作用是顺应市场需求，消除不必要的政策壁垒并提供必要的基础设施。下一步，中国将对标高水平开放的要求，继续推进金融业开放。

中国银行法兰克福分行成立于1989年，是第一家在德经营的中资金融机构，2014年6月，中国人民银行授权该行担任德国地区人民币清算行。

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