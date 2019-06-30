以思想的光辉指引前行的道路：欧美同学会第四期青年骨干培训班结业

人民网北京6月29日电 （徐祥丽）6月28日，欧美同学会（中国留学人员联谊会）第四期全国青年骨干会员培训班结业。结业仪式后，欧美同学会党组书记、秘书长王丕君主持了恳谈会。13名来自全国各地、各行各业的留学归国人员代表就习近平新时代中国特色社会主义思想的学习体会等展开热烈讨论，就如何在工作岗位上“不忘初心、牢记使命”分享了自己的思考。

恳谈会现场

习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会的讲话中指出，广大留学人员要把爱国之情、强国之志、报国之行统一起来，把自己的梦想融入人民实现中国梦的壮阔奋斗之中，把自己的名字写在中华民族伟大复兴的光辉史册之上。

谆谆勉励，殷殷希望。为期一周的培训中，王丕君秘书长带领全体学员逐句阅读、深入学习了2013年以来习近平总书记关于留学事业和留学人员工作的重要讲话精神。中央党校教授徐平以新时代中国特色社会主义思想为主题作了辅导报告。学员们得到了思想上的武装、精神上的激励，前路更加清晰，初心更加坚定。

秦晓禹出生于1992年，作为本次培训班中53名学员中唯一的90后，理论学习对他来说，是人生方向的及时指引。青年人才走上社会后，是以服务人民为先，还是以个人利益为先？这对他是个现实的问题。秦晓禹说，从习近平总书记对留学人员的讲话和新时代中国特色社会主义思想学习中，他得到了理论上的帮助，找到了思路。“留学归国人员肩负更大的责任，从大处说是中华民族的伟大复兴，从小处说是继承留学先辈不贪名利、报效祖国的初心。”

学员代表秦晓禹发言

从习近平总书记在陕西下乡的经历中，秦晓禹获得了莫大的力量。“我们90后给人的印象常常是有些‘自我’，但从这一课中我看到要跟广大人民群众相联系。我之为我，正来自于我之给予。”

与从中学就自费出国的新一代留学生秦晓禹不同，学员代表李海波是受到国家留学基金的资助出国的。报效祖国对他来说，是帮助家乡宁夏脱贫攻坚，为建成全面小康社会贡献力量，让家乡的孩子能在更广阔的天地中追求自己的中国梦。

学员代表李海波发言

“在培训中，老师讲授新时代中国特色社会主义思想时，引用了大量习近平总书记下乡的经历，这些照片让我想起自己小时候在乡下的经历，心里很触动。”李海波说，总书记对留学人员做留学报国的人才库、建言献策的智囊团、民间外交的生力军的要求，应该时时用以自勉。

“致天下之治者在人才。”当今世界，综合国力的竞争说到底是人才的竞争。留学归国人员具有高知性、国际化特点，在各自专业领域中发挥着独特优势。习近平总书记曾对广大留学人员提出了四点希望。记者观察到，欧美同学会的青年骨干们，正以自身特长和经历践行着这些期待。

第一，坚守爱国主义精神。“越是感受了世界之大，越是明白了祖国之好。”著名女高音歌唱家陈筱棠留欧归来后，洋为中用，将美声技巧渗入了对于红歌的演绎，引起了广泛的反响。“我就是希望把红歌唱为经典，唱出文化自信，表达对时代的赞颂。我想告诉大家，除了‘网红’、‘抖音’，还有更多正能量的艺术。”

学员代表陈筱棠发言

第二，矢志刻苦学习。在培训中，学员代表玄律对此感受深刻。该怎么学，怎么用？玄律说，一是要学习政治理论知识，坚定跟党走的决心；二是加强世情国情党情的学习，在不断变化的复杂情况下判断工作开展的坐标方向；三是深入学习“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局等，及时适应变化，实施创新驱动发展。

学员代表玄律发言

第三，奋力创新创造。学员代表夏杰飞来自浙江。他自豪地表示，浙江留学生与浙商系、浙大系、阿里系组成了创业创新的“新四军”。“我们要学习好习总书记在浙江提出的‘八八战略’，发挥好留学生特色，利用好广阔的资源网络，致力于满足社会日益增长的各类精神文化需要。”

学员代表夏杰飞发言

第四，积极促进对外交流。自担任欧美同学会留美青年委员会委员、哈佛中国学友会会长以来，张梅举办了“哈佛大学中国校友公共政策论坛”主题年会，架起哈佛大学与中国交流的桥梁，希望“为推动中美关系的健康发展尽一份绵薄之力，发挥民间外交生力军的作用”。

学员代表张梅发言

学员代表刘宇发言

聚是一团火，散是满天星。培训时间不长，思想的光辉却十分久远。53名青年留学骨干统一了认识、建立了友谊，必将在各自岗位上努力奋斗，不忘留学初心，牢记报国使命。正如培训班班长刘宇所说，“得其大者可以兼其小，党和祖国为我们描绘的新蓝图触手可及。作为留学归国的青年骨干，回到工作岗位中，一定要堪当重任，树立大局意识，练就过硬本领，对内在专业领域服务人民，对外讲好中国故事，发挥民间外交生力军的作用。”

张梅则表示，“今年是五四运动100周年，作为新一代留学青年，我将进一步秉承先人遗志，继承留学报国的优良传统，砥砺奋进，勇立潮头，不负青春，筑梦新时代。”

(责编：贾文婷、杨牧)