时间 是解决问题的良药

G20大阪峰会，中美元首会晤让全世界牵肠挂肚。

29日中午，国社发出快讯。

“在6月29日举行的中美元首会晤中，国家主席习近平和美国总统特朗普同意，中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。”

不久之后，详细消息也发布了。

习近平同美国总统特朗普举行会晤

应该说，这次是一次积极的会晤，大方向上符合会前各方的意愿和预期。

不过，积极的会晤能否最终落实为积极成果，仍需要足够的诚意和行动，也需要足够的时间和耐心。

来看看消息稿里的重要信息。

首先，两国元首重申了推进中美关系的原则和方向。

6月18日的元首通话时，中方提过对这次会晤的重要考虑。

“就事关中美关系发展的根本性问题交换意见”

中美如何相处，不仅关系到两国未来发展，也关系到全世界未来发展。

从这次会晤看，中美双方确认两国元首此前已经形成的原则和方向。

“两国元首就事关中美关系发展的根本性问题、当前中美经贸摩擦以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，为下阶段两国关系发展定向把舵，同意推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。”

这是个非常关键的共识，直接决定双方下阶段沟通的方式和边界。

其次，中美重启磋商、美方不再加征新关税的结果，是双方现阶段实力和耐受力的反映。

5月初，美方给磋商制造障碍之后，中方强调了“不愿打，不怕打，必要时不得不打”的坚定态度。

态度很重要，关键是说到做到。

现在中美双方宣布在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商，美方表示不再对中国出口产品加征新的关税，这个结果说明什么？

基本格局上，贸易战是美方挑起来的，考虑到两国的实力，在此次会晤之前，美攻中守的态势，一直没有明显变化。

就在此次会晤之前，美方一些人仍在威胁要对中方加征额外的关税。

现在美方表示不再对中国出口产品加征新的关税，是不想，还是不能？

在陶然笔记看来，有两个因素发挥了重要作用。

一个是中国“认真备战”的决心、能力和行动，扛得住也耗得起。

中国经济真要是像一些人描述的那样不堪，美方只会乘胜追击，绝对不会手软，他们只相信实力。

只有占不到什么大便宜，才会另想办法。

另一个是美国国内越来越多、越来越大的反对加征关税的声音。

以美方现阶段的情况看，在经贸问题上进一步施压的收益，已经抵不上对其国内经济带来的伤害。

“6月17-21日，24-25日，美国贸易代表办公室在华盛顿就拟对华约3000亿美元商品加征关税举行听证会，超过九成的代表反对加征关税。”

“此次听证会共有来自机电、纺织、服装鞋帽、玩具、运动装备、钢铝、化工、五金、食品、医药、游戏软件等多个行业的314名代表发言，其中，303名代表反对加征关税，占比达到96%。”

“美国商会提交的文件显示，加征关税有可能在未来十年让美国经济损失1万亿美元。”

“美国零售联合会研究的报告显示，如果加征关税，美国消费者一年要多花费44亿美元购买服装，多花费25亿美元购买鞋类，多花费37亿美元购买玩具，多花费16亿美元购买家庭用品。”

一面是中国的坚决态度，一面是美国国内的反对声浪。

以美方现阶段国内情况看，加征关税的收益越来越不能弥补付出的成本。

现在这个结果，是双方现阶段实力和耐受力的反映。

此外，未来的路依然复杂，对重启后的磋商仍要保有足够的耐心和平常心。

消息稿发布后，很多朋友乐见中美双方重启磋商，但对于“磋商会不会再次反复”还是有疑虑的。

考虑到过去一年多的谈谈打打进程，这种可能性是存在的。

其实对美方来说，国家信用是宝贵的战略资源，耗一点就少一点。愿意耗，就耗吧。

对我们来说，对接下来的磋商仍然要保有足够的耐心和平常心。

谈判，就是在互相试探，互相认识之中找到彼此利益平衡点的过程。

说到底，这是国家实力在此消彼长变化中的比拼，不能有丝毫的侥幸心理。

我们之前说过，中美之间的沟通摩擦，存在长期、艰巨、复杂的特点，打打谈谈会是一种常态。

这需要我们有足够的耐心和平常心去看待这个进程中的各种变化发展。

从不适应到适应，从不接受到接受，直至坦然面对，这是我们回避不了的过程，也是我们逐渐成长的过程。

无论中美间最后能否达成经贸协议，中美之间仍然会有很多不同意见，会有很多分歧。国外很多人，也有国内一部分人，据此认为这将会导致中美出现大范围的摩擦和矛盾。

这种可能性是存在的，但也要看到另外一种可能。

中美仍然可以蹚出另一条路——一种能够管控分歧，又能够寻找到兼顾彼此利益最大公约数的相处模式。

在陶然笔记看来，这正是中方目前在努力的方向。

当中美之间找到某个平衡点的时候，双方的这种密切摩擦或者说碰撞也好，才会逐渐趋于平静。

当然，这种设想对不对，还需要事实来检验。

尤其需要时间。

与美方磋商，能够谈当然可以谈，该打还会坚决地打，“以斗争求团结则团结存”。

坚定不移地走好自己的路，做好自己的事。

剩下的，交给时间。

时间将是解决问题的良药。

(责编：贾文婷、杨牧)