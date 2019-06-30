【国际锐评】用平等和相互尊重推进中美经贸磋商

中国国家主席习近平星期六（29日）在二十国集团领导人大阪峰会期间，与美国总统特朗普举行会晤。两国元首同意，中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。

中美重启经贸磋商释放了积极信号，顺应两国民意，符合全球期待，有利于缓解市场紧张情绪。

作为世界前两大经济体和贸易大国，中美经贸合作中存在一些分歧很正常，关键是要通过平等对话，秉持相互尊重，管控分歧，促进合作。一年多来，中方以最大的耐心和诚意回应美方经贸关切，努力推动达成双方都能接受的协议。然而，美方的不断施压致使双方经贸磋商受挫，也令世界经济下行压力进一步加大。世界银行6月发布的《全球经济展望》报告，将今明两年全球经济增速进一步下调至2.6％和2.7％，比1月预测值分别降低0.3和0.1个百分点。世界大型企业研究会日前公布的数据显示，美国6月份消费者信心指数环比下滑至121.5，为2017年9月以来最低水平。

事实充分证明：加征关税解决不了问题，只会适得其反；只有平等对话，才是解决中美经贸问题的唯一途径。此次中美重启经贸磋商，意味着重新回到解决问题的正确轨道。不过，中美经贸问题错综复杂，要有效解决仍须付出艰苦努力。

中方有诚意同美方继续磋商，但磋商应该是平等的，体现相互尊重，解决彼此合理关切。也就是说，双方磋商地位要平等，磋商成果要互利，不能一方强压另一方谈，或者谈判结果仅让单方得利。同时，双方应尊重彼此核心利益和重大关切，不挑战“底线”，不逾越“红线”。最近一个多月来，中方应对贸易摩擦升级的一系列措施，已经清晰地表明：在涉及主权和尊严的问题上，中国必定会旗帜鲜明、坚定不移地维护自己的核心利益。

在此次中美两国元首会晤中，美方表示不再对中国出口产品加征新的关税，这为中美重启经贸磋商创造了条件。接下来，关键的是美方要做一个“行动派”，既要说到，更要做到，与中方相向而行。中美建交40年历程表明：合则两利、斗则俱伤，合作比摩擦好，对话比对抗好。中美之间的分歧最终还是要通过对话磋商解决，这有利于中国，有利于美国，也有利于全世界。希望双方经贸团队把握来之不易的重启磋商机会，用实际行动落实两国元首此次会晤精神，在平等和相互尊重的基础上讨论具体问题，增进互信，扩大共识，共同努力把磋商往前推进。

本届G20大阪峰会上，习近平主席宣布了加快对外开放的五方面重要举措，包括进一步开放市场、主动扩大进口、持续改善营商环境、全面实施平等待遇、大力推动经贸谈判。这是中国既定的节奏与安排。无论重启磋商后结果如何，中国将始终坚定不移地走好自己的路，办好自己的事。不断通过改革开放发展壮大自己，是中国应对一切风险和挑战的根本之道。（国际锐评评论员）

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