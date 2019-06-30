“推动创造更加平衡可持续的全球经济”

6月28日，习近平主席在二十国集团领导人峰会上发表重要讲话，从构建新型国际关系和人类命运共同体的高度，为世界经济和全球治理明确方向，为大国关系和国际合作把脉开方，发挥了负责任大国的作用担当。接受本报记者采访的各国专家学者表示，习近平主席的讲话为世界经济发展提供了指引，展现了中国领导人的远见卓识，为创造世界经济更加美好的明天注入强大信心。

“世界向何处去？世界经济如何实现可持续发展？习近平主席的讲话给出了答案。”欧洲研究国际中心欧洲—中国项目主任乔治·佐戈普鲁斯表示，二十国集团领导人峰会所传递的信息和理念对于世界经济和全球治理具有指导意义，习近平主席所倡导的合作共赢，是对世界经济发展规律的科学把握，是对时代潮流的正确认识。

“今年的二十国集团领导人峰会是在世界经济走到十字路口的背景下举行的，习近平主席讲话的重要性更加凸显。”美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩表示，“习近平主席所提议的持续改善营商环境、提高知识产权保护水平、全面实施平等待遇等，与目前中国正在进行的全面深化改革开放实践高度一致。中国正致力于推动创造更加平衡可持续的全球经济”。

比利时法语布鲁塞尔自由大学国际关系教授马里奥·特奥认为，习近平主席强调维护自由贸易和多边主义，坚持以更大的开放拥抱发展机遇，这展现了一个负责任大国的担当。“历史证明，关起门来是发展不起来的，只有互联互通，融入经济全球化的大潮，才能实现发展的目标。中国过去40多年的发展奇迹就是一个非常有说服力的例证。”

法国历史学家贝尔纳·布里泽表示，在单边主义、保护主义沉渣泛起的背景下，二十国集团有责任为世界经济发展校准方向。在他看来，习近平主席提出的具体措施基于对国际形势和世界经济发展趋势的深入思考，展现了中国坚定维护多边主义、推动世界经济复苏的决心。“在发展自身的同时，中国也在不断为世界经济发展带来机遇和活力。”

德国黑森州欧洲及国际事务司前司长博喜文认为，习近平主席的讲话表明中国维护并促进开放型世界经济以及保护经济全球化的决心。“中国宣布将进一步开放市场、主动扩大进口、持续改善营商环境、全面实施平等待遇等，表明了中国立足共同利益，着眼长远发展，对全球投资者都是利好。”

“习近平主席再次强调了二十国集团的‘初心’。”美利坚大学国际关系学院教授赵全胜表示，世界经济再次来到十字路口，二十国集团有责任高举多边合作大旗，共同反对单边主义、保护主义，为全球增长注入信心。

日本帝京大学经济学部教授露口洋介表示，保护主义导致全球经济治理机制碎片化、低效化十分严重，全世界都正因此而付出惨痛代价，日本也不例外。日本应与中国一道，推动世贸组织更加有效践行开放市场、促进发展的宗旨。

巴基斯坦独立新闻社中国业务总监贾韦德·阿赫塔尔说，习近平主席呼吁二十国集团成员坚持伙伴精神，妥善处理分歧，这对世界经济繁荣和稳定意义重大。

非洲领导力研究院高级研究员、南非大学教授谭哲理表示，习近平主席坚定支持贸易自由化和多边主义的国际体系，符合世界大多数国家的利益与心声，为实现世界共同发展与繁荣贡献了中国方案与中国智慧。

“习近平主席在讲话中介绍了中国经济发展新举措，这是推动世界经济高质量发展的中国智慧。”贝尔纳·布里泽表示，“毫无疑问，这些新举措将为其他国家发展带来巨大机遇。”

巴西里约天主教大学教授保罗·罗贝尔表示，习近平主席提出的主动扩大进口、进一步自主降低关税水平、努力消除非关税贸易壁垒等诸多举措，为巴西等出口型拉美国家提供了难得发展机遇。“在贸易保护主义抬头的大环境下，中国努力推动共建‘一带一路’，也极大推动了沿线国家和地区的经济发展。”

库恩强调，世界上绝大多数经济学家都认为，按照“共同发展”“合作共赢”理念开展经贸合作，“每个国家都将从中国经济增长中受益”。

南非贸工部部长易卜拉欣·帕特尔表示，习近平主席所倡导的多边主义是非洲国家真正期待和需要的。中国和非洲国家的经贸往来就是通过务实合作实现互利共赢的成功案例，中国的成功经验能够帮助非洲国家实现产业转型、创造就业、改善民生。中国展示了扩大开放、维护经济全球化的坚定信心，用伙伴精神为世界经济注入强大动力。

（本报北京、布鲁塞尔、华盛顿、巴黎、柏林、大阪、墨西哥城、里约热内卢、伊斯兰堡、约翰内斯堡6月29日电 记者李志伟、任彦、吴乐珺、胡泽曦、刘玲玲、花放、刘军国、刘旭霞、陈效卫、丁雪真、万宇、吕强）

《 人民日报 》（ 2019年06月30日 02 版）

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