中国国务委员兼外长、法国外长、联合国秘书长气候变化会议新闻公报

中国国务委员兼外长王毅、法国外长让—伊夫·勒德里昂、联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在二十国集团领导人大阪峰会期间举行会议。展望今年将举行的联合国气候行动峰会和《联合国气候变化框架公约》第二十五次缔约方大会（COP25），三方重申加强应对气候变化国际合作、推动《巴黎协定》全面有效实施的坚定承诺。三方注意到近期发布的生物多样性和生态系统服务政府间科学—政策平台（IPBES）全球评估报告和联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）特别报告，强调应对气候变化和生物多样性丧失的紧迫性。

1.三方强调，气候变化对所有国家的威胁与日俱增，努力应对气候变化和生物多样性危机迫在眉睫。各国应继续坚持多边主义，为应对气候变化国际合作提供政治推动力，共同促进相互尊重、公平正义、合作共赢的国际关系。

2.三方赞赏在卡托维兹举行的《联合国气候变化框架公约》第二十四次缔约方大会（COP24）达成《巴黎协定》实施细则。三方重申落实《巴黎协定》承诺，坚持公平、“共同但有区别的责任”和各自能力原则，考虑不同国情。三方强调，实现温室气体源的人为排放与汇的清除之间的平衡至关重要。他们重申，在可持续发展背景下，更新国家自主贡献，确保其较此前更具进步性，体现各自最高雄心水平，于2020年前发布本世纪中叶长期温室气体低排放发展战略。三方期待COP25成为一次富有雄心、推动落实的大会，继续完成和完善实施细则，包括完成《巴黎协定》第六条谈判，推进自主贡献共同时间框架、透明度细化报表等谈判，为应对气候变化多边进程注入新的活力。

3.三方强调为“基于自然的解决方案”提供更多资金的重要性。该方案对减缓气候变化、提升气候适应性具有巨大潜力，对落实《巴黎协定》目标、实现可持续发展作出重要贡献，但却只获得很小份额的气候融资。三方强调，“基于自然的解决方案”旨在对天然或改良的生态系统进行保护、可持续管理和修复，对适应和减缓气候变化具有积极意义，同时也有益于生物多样性。三方强调对森林进行可持续管理的重要性。森林作为碳汇，对全球生物多样性保护发挥着重要作用。

4.三方一致认为，各国应不折不扣履行在《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》中的承诺，调动全社会资源和力量，强化2020年前短期行动力度，并加速绿色低碳发展转型。三方强调，确保气候融资与低温室气体排放和气候适应性发展的路径相一致，保持融资的必要速度和规模，对提升气候行动、生物多样性保护和可持续发展的雄心水平至关重要。

5.三方强调，应为发展中国家提供适应和减缓资金，推动发展机构开展业务同《巴黎协定》目标协调一致。发达国家应该落实到2020年每年提供和动员1000亿美元资金的承诺，并向发展中国家转让先进技术，帮助他们提高应对气候变化的能力。

6.三方一致认为，绿色气候基金成功实现富有雄心的增资十分重要，是2019年及以后气候融资的关键时刻。三方承诺加强合作，尽快提升基金管理水平，使之成为更加完备、高效的机制。

7.中方和法方欢迎并支持联合国举行气候行动峰会。联合国赞赏中国和法国分别作为“基于自然的解决方案”和“气候融资和碳价”领域联合牵头方的努力。三方认为，气候行动峰会对维护多边主义具有重要意义，将成为全球气候治理进程的里程碑。所有国家都应该积极与会，提出更富雄心水平的愿景，并付诸实际行动。三方期待二十国集团领导人大阪峰会为联合国气候行动峰会的成功提供政治推动力。

8.三方认为，创造体面和高质量的就业有助于实现向低温室气体排放和气候适应性发展的有效、包容性转型，可以增强民众对实现《巴黎协定》长期目标的支持。

9.法国、联合国赞赏中国共建绿色“一带一路”倡议的承诺。共建“一带一路”应符合公认的有利于环境可持续性的国际规则标准。法国、联合国将同中国加强合作，将基础设施建设相关投资同《巴黎协定》及2030年可持续发展议程相结合。

10.中方和法方重申批准和落实《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》的决心。双方认识到，快速削减氢氟碳化物以及有关提高能效的努力在2050年前对应对气候变化和促进经济发展具有重要作用，支持改善制冷行业能效标准。法国和联合国欢迎中国发布《绿色高效制冷行动方案》。三方鼓励各国采取果断措施，改善全球制冷行业能效。

11.三方同意就气候变化与生物多样性的关联开展工作，推动全球采取行动应对生物多样性丧失。法国、联合国支持中国成功举办2020年《生物多样性公约》第十五次缔约方大会。三方重申将为推进《生物多样性公约》第十四次缔约方大会发起的关于制定2020年后全球生物多样性框架的综合和参与性筹备进程作出积极贡献。

12.中方和法方欢迎联合国大会“迈向《世界环境公约》”特设工作组于2019年5月22日在内罗毕制定的建议。双方将就联大关于上述建议的后续进程保持沟通。

（本报大阪6月29日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月30日 02 版）

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