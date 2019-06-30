气候变化问题三方会议在大阪举行

本报大阪6月29日电 当地时间6月29日，国务委员兼外长王毅在二十国集团领导人大阪峰会期间与法国外长勒德里昂、联合国秘书长古特雷斯共同举行气候变化问题三方会议。王毅主持会议，并阐明中方应对气候变化的立场和主张，呼吁各方重信守诺、切实行动，为今世后代创造一个风调雨顺、清洁美丽的世界。

王毅强调，应对气候变化就像跑马拉松，既要有只争朝夕的冲劲，也要有坚如磐石的毅力。一是坚定信念。我们要争取在国际上形成以行动应对气变的积极氛围。二是坚守原则。必须坚持多边主义，坚持公平、“共同但有区别的责任”和各自能力原则，尊重发展中国家的特殊国情。三是坚决行动。要将应对气变与促进经济发展相结合，加速绿色低碳转型。四要坚持合作。气候变化是全球性挑战，除了同舟共济，我们别无选择。

与会方围绕全球气候治理充分交换意见。与会三方一致认为，各国应坚定信念，坚持多边主义，不折不扣履行《巴黎协定》承诺，齐心协力推动联合国气候行动峰会和《联合国气候变化框架公约》第二十五次缔约方会议取得丰硕成果，为全球气候治理注入新的强劲动力。

《 人民日报 》（ 2019年06月30日 02 版）

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