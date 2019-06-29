泰国清迈一旅游大巴翻车 4名中国游客受伤

新华社曼谷6月29日电 中国驻泰国清迈总领事馆29日发表通报说，一辆载有12名中国游客的大巴当天在泰国北部清迈府行驶途中翻车，导致车上4名中国游客受伤，目前均无生命危险。

总领馆通报说，这些游客来自广州。伤势最重的一名游客在医院重症监护室接受救治。另两名伤者分别为轻度肩胛骨裂。还有一位游客受伤较轻，经医院检查后已无大碍。

总领馆说，这辆大巴29日下午在从清迈府开往清莱府途中发生侧翻。总领馆闻讯后立即启动应急机制，中国驻清迈总领事任义生和领保领事紧急赶往医院探望伤者，并要求院方及当事旅行社妥善救治伤者、处理好善后事宜。清迈府游客协助中心、涉事旅行社负责人也已先后赶赴医院探视伤者。

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