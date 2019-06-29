原标题：不畏浮云遮望眼——国务委员兼外交部长王毅谈习近平主席出席二十国集团领导人大阪峰会

新华社大阪6月29日电 2019年6月27日至29日，国家主席习近平应邀赴日本大阪出席二十国集团（G20）领导人第十四次峰会。行程结束之际，国务委员兼外交部长王毅向随行记者介绍此访情况。

王毅说，此次G20峰会是在国际局势变乱交织的历史关口举行。习近平主席站立时代潮头，不畏浮云遮望眼，从构建新型国际关系和人类命运共同体的高度，为世界经济和全球治理明确方向，为大国关系和国际合作把脉开方，展现了中国领导人的远见卓识，发挥了负责任大国的作用担当。

两天时间里，习近平主席接连出席20多场活动，高举多边主义旗帜，倡导伙伴合作精神，践行互利共赢理念，阐释共同发展主张。会场内，习近平主席的重要讲话引发共鸣，中国理念方案广获支持。会场外，习近平主席的峰会外交牵动全球目光，中美元首会晤备受关注。国内外舆论高度评价访问成果，认为习近平主席此访致力于凝聚共识、增进理解、推动合作、传递信心，为峰会成功作出重要贡献，为世界和平发展增添稳定预期。

一、汇聚多边主义的广泛共识

王毅说，当前单边主义和保护主义持续蔓延，侵蚀各国互信协作，冲击国际规则秩序，拖累全球经济增长。世界比以往任何时候都更需要坚持和倡导多边主义。此访期间，习近平主席参加G20峰会全体会议，秉持多边主义精神，引导对话讨论朝着合作、包容、共赢的方向发展，指出人类从闭塞走向开放是不可阻挡的时代潮流，各国早已休戚与共、命运相连。我们要立足共同利益，着眼长远发展，避免因一时短视而犯下不可挽回的历史性错误。习近平主席出席金砖国家领导人会晤、中俄印领导人会晤、中非领导人会晤等“小多边”活动，呼吁各方坚持共商共建共享全球治理观，维护以联合国为核心、以国际法为基础的国际体系，维护以世界贸易组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制，共同促进多边主义和自由贸易，推动国际关系民主化，建设开放型世界经济，在会场内外得到广泛响应。习近平主席会见联合国秘书长古特雷斯时强调，形势越是复杂严峻，越要彰显联合国的权威和作用。中国、法国、联合国在G20峰会期间举行气候变化问题小范围会议，继续以实际行动支持全球应对气候变化进程。在各方共同努力下，G20大阪峰会发出支持多边主义的主流声音，为国际形势发展注入稳定性和正能量。事实证明，倡导和践行多边主义，不仅是中国一家的选择，已成为世界上绝大多数国家的共识和心声。得道多助。中国坚持多边主义的人间正道，站在历史和道义的正确一边，正在国际上赢得越来越多的理解和支持。

二、引领G20合作的正确方向

王毅说，在世界经济前行的十字路口，在国际体系变革的关键阶段，G20加强政策协调与合作的重要性和迫切性有增无减。习近平主席着眼时代发展要求，倡导各方尊重客观规律，把握发展大势，胸怀共同未来，做到四个坚持：一要坚持改革创新，挖掘增长动力，实现高质量发展；二要坚持与时俱进，完善全球治理，推进国际金融体系改革；三要坚持迎难而上，破解发展瓶颈，让更多国家和地区从经济全球化中获益；四要坚持伙伴精神，妥善处理分歧，通过平等协商扩大共识。这些倡议为应对世界经济面临的挑战指明了方向，有利于开辟更加广阔的全球发展空间，有助于营造风清气正的国际合作环境。作为最大发展中国家领导人，习近平主席坚持发展视角，推动G20将发展置于宏观经济政策协调的优先位置，在包容发展、基础设施建设、数字经济、气候、能源、环境等问题上照顾发展中国家的合理诉求。针对一些国家关注的世贸组织改革问题，习近平主席强调要维护世贸组织核心价值和基本原则，坚持“特殊与差别待遇”，并以协商一致方式推进，使世贸组织更加有效践行开放市场、促进发展的宗旨。习近平主席倡导召开中非领导人会晤，重点讨论深化中非互利合作、落实联合国2030年可持续发展议程等问题，强调中非合作要发挥引领作用，凝聚国际社会支持非洲发展的合力，受到与会非洲领导人和联合国秘书长的一致好评。

三、促进大国关系的健康发展

王毅说，由于美方采取一系列单边和保护主义行径，损害了中方的正当合法权益，中方不得不作出必要反制，两国关系的复杂性明显上升。此次峰会期间，习近平主席应约同美国总统特朗普举行会晤，就事关中美关系发展的根本性问题表明中方立场，就当前面临的重大挑战坦诚沟通。习近平主席总结中美建交40年来的经验启示，指出中美合则两利、斗则俱伤，合作比摩擦好，对话比对抗好，两国利益高度交融、合作领域广阔，应避免落入所谓冲突对抗的陷阱，实现相互促进、共同发展。习近平主席强调，在涉及中国主权和尊严的问题上，中方必须维护自己的核心利益。特朗普表示，他珍视同习近平主席的良好关系，两国元首保持密切联系非常重要；美方重视美中关系，对中方没有敌意；美方愿同中方开展合作，希美中关系越来越好。习近平主席还重申中方在台湾问题上的严正立场，敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定。特朗普总统确认美方立场没有改变。美方将继续奉行一个中国政策。

关于中美经贸摩擦，习近平主席强调，中美经贸合作的本质是互利双赢，双方的分歧终归要通过平等对话磋商找到双方都接受的解决办法。特朗普总统对此赞同，表示应妥善处理双方在经贸等领域的分歧，美方将不对中国出口产品加征新的关税。

王毅说，两国元首会晤达成的最重要共识是：双方同意继续推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。双方宣布将在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商。这些重要共识向国际社会和全球市场发出积极和正面信号。

王毅说，尽管中美之间仍会存在这样那样的矛盾和分歧，但我们有理由相信，只要双方按照两国元首确定的原则共识，牢牢把握双边关系发展正确方向，在互惠互利基础上拓展合作，在相互尊重基础上管控分歧，妥善解决两国关系现有及可能出现的各种问题，就有望推动中美关系行稳致远，更好造福两国人民，惠及世界人民。

王毅说，习近平主席此次赴大阪出席G20峰会，受到日方高度重视。安倍晋三首相在习近平主席抵达当日即举行会谈并设欢迎晚宴。双方就推动两国关系进一步改善发展达成十点共识，强调要恪守中日四个政治文件确立的各项原则，践行中日“互为合作伙伴、互不构成威胁”的政治共识；加强高层引领，深化利益交融，为彼此企业提供公平、非歧视、可预期的营商环境；倡导文明对话，促进民心相通，妥善处理敏感问题，推动构建建设性双边安全关系；携手应对全球性挑战，维护多边主义和自由贸易体制，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。这些共识为今后的中日关系明确了方向。习近平主席同韩国总统文在寅会晤，就双边关系及朝鲜半岛形势交换意见并达成新的共识。习近平主席分别会见法国总统马克龙、德国总理默克尔，商定继续推进双多边框架下的对话合作，带动中欧关系深入发展。习近平主席重视同新兴市场国家和发展中大国领导人的团结协作，同南非总统拉马福萨、印尼总统佐科分别会晤。在出席金砖国家领导人会晤、中俄印领导人会晤期间，习近平主席强调要深化金砖战略伙伴关系，平衡推动经济、政治安全、人文交流三大领域合作，夯实金砖合作基础；要加强中俄印三方合作机制，坚持对话不对抗、结伴不结盟，走出一条大国合作共赢、良性互动的新路。

当前中东形势、朝鲜半岛问题处于重要敏感节点，牵动大国关系走向，成为本次峰会期间各方关注讨论的话题。习近平主席同与会领导人沟通交流、协调立场，鼓励引导有关国家加强对话协商、维护地区和平稳定，为推动热点问题政治解决进程发挥了建设性作用。

四、阐明中国发展的光明前景

王毅说，中国发展振兴是不可阻挡的历史必然，同时也难免伴随干扰和杂音。习近平主席利用此访公开讲话、会谈会见等场合，阐释中国发展理念和合作主张，强调中国有信心走好自己的路、办好自己的事，同世界各国和平共处、合作共赢，增进了外界对中国的理解和支持。习近平主席介绍中国经济稳中向好的运行态势，宣布中国在开放市场、扩大进口、改善营商环境、推动自贸安排和区域经济一体化的明确态度和最新举措，指出中国正加快形成对外开放新局面，努力推进高质量发展。习近平主席结合G20峰会有关议题，介绍高质量共建“一带一路”理念，欢迎所有感兴趣的合作伙伴共同参与，延续放大了第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的积极效应。中国已成为创新和数字经济大国，习近平主席大力倡导国际创新合作，强调要超越疆域局限和人为藩篱，让创新成果惠及更多国家和人民。这些倡议主张自信坦荡、掷地有声，彰显中国将自身发展与世界共同发展相统一的博大胸怀。各方普遍看好中国发展前景，认为习近平主席宣示的新一轮改革开放举措有诚意、有分量，高质量共建“一带一路”合作顺潮流、合民心，再次表明中国是世界经济增长的动力源，是全球共同开放的推动者，是各国拓展商机的大市场，将向国际社会提供更多机遇、释放更大红利。

王毅最后说，习近平主席此访统筹多边和双边、兼顾大国和周边、涵盖发达国家和新兴市场及发展中国家，是中国全方位外交又一次成功实践。今年6月以来，习近平主席接连四次出访，创造了新中国外交史上的纪录。这四次重要外交活动紧密衔接、协调推进，实现了中国国际影响的再提升、外交总体布局的再完善、战略运筹空间的再拓展。当前世界乱局变局仍在持续，各种不稳定不确定因素还在蔓延，我们要以习近平外交思想为指引，保持清醒、保持定力、沉着应对、积极有为，奋力开创中国特色大国外交的新业绩。

(责编：袁勃)