环球时报社评：重启中美贸易磋商，我们更要有平常心

中美元首大阪会晤打破了5月初以来两国的僵局。双方同意重启经贸磋商，美方表示不再加征新关税。特朗普总统也在第一时间表示，他与习主席进行了很棒的会谈，中美关系将“回到正轨”。

中美重启谈判，美方把它对3000亿美元中国商品加征关税的程序停下来，这是全球舆论对中美元首大阪会晤的普遍期待。现在这一结果出现了，表明国际社会对中美贸易战损害双方利益、长期难以为继的常识性判断是对的，美方坚持打贸易战无论在经济还是政治上都是下策。

当然了，由于中美经贸磋商有过不仅一轮挫折，人们对这一次双方重启经贸磋商能走多远、是否会达成协议的预期是有阴影的。我们希望，两国谈判团队能够切实遵守双方元首最新会晤的精神，不负两国社会及整个国际社会对中美最终化解严重贸易纠纷的期望。

在大阪会晤中，中美元首同意重启经贸磋商要以双方平等和相互尊重为基础。我们想说，美方信守这一承诺是接下来双方谈判走向成功的关键。关于这一点，我们希望美方像中方一样清楚。

在过去一年多里，美方一直以加征关税作为威逼中国做让步的大棒，这导致了中方一轮又一轮的坚决反制，北京没有给华盛顿利用关税杠杆向前突进留下任何缺口和空间。相信经过几轮较量，如今全世界都对中方的坚定意志和支持这种意志的强大承受力刮目相看。中国是美国极限施压摧不垮的强大力量，这已成为世界认知中国的新维度，相信美国社会对中国的认识同样如此。

毋庸讳言，中国社会清楚美国在中美贸易战中的相对实力优势，但我们也越来越相信自己同样强大的力量与政治体制优势共同打造的钢筋混凝土般的坚强。我们看清了中美僵持中所形成的综合力量平衡，在刚刚过去的一轮紧张升级中，中国保持了经济运行的平稳，各种轻微的指标波动都没有突破合理的范围。今天的中国社会更加自信了，也更加团结了，我们应对各种情况的心理和物质准备更加扎实了。

希望美方以负责任的态度同中方认真磋商，达成一个双方都能够接受、对双方接下来的经济发展都产生促进作用的公平协议。美方一直说它只要一个“好的协议”，但他们要清楚，中方同样只要“好的协议”。中美之间的综合力量平衡决定了，双方只会达成一个双赢的协议，美国单赢的协议永远都不会有。

我们特别注意到，特朗普总统在与习主席的会晤中表示他对中国“没有敌意”，这样的表达走上舆论场是值得欢迎的。希望特朗普总统的这一表态能够全面影响参与对华政策制定和执行的美国精英群体，推动中美今后形成更多的善意互动，为减少双方的战略互疑、增加双方沟通的有效性做出贡献。

据最新报道，特朗普总统在大阪会晤后向媒体表示，美国公司可以继续向中国科技巨头华为售卖产品。如果他的这一表态能够落实为美国解除对华为技术封锁和零部件断供的实际行动，那么对中国人认识这场贸易战的性质将提供一份新的材料。接下来会发生什么，让我们拭目以待。

经过几番起起伏伏，相信中国社会已经针对中美贸易战以及整个中美关系形成了一种平常心。那就是外部因素我们很难把控，因此有更高的易变性，中国最有能力把控的是把我们自己的事情做好。把中国经济真正搞好，把全面深化改革开放落到实处，让中国经济在所有领域、通过所有末梢最大化地释放活力，将极大地增加我方面对外部冲击时的承受力，形成更有效的对外威慑，摧垮任何外部力量通过施加压力迫使中国让步的意志。

总之无论离中美达成经贸协议还有多远，我们中国人把每一步迈得更加坚实，与那个目标的距离远近就会变得不再那么重要了。

(责编：袁勃)