印度发生围墙倒塌造成至少15人死亡

新华社孟买6月29日电（记者张兴军）据印度媒体报道，由于雨季连续强降雨，印度马哈拉施特拉邦浦那市一个居民区29日发生围墙倒塌事故，已造成至少15人死亡。
当地警方说，事发时间为29日1时许，一段隔离居民区和停车场的围墙倒塌，部分墙体倒塌后砸在附近简易房上，简易房里有住户被埋，被埋者多是附近工地上的务工人员和他们的家属。15名遇难者中，包括1名妇女和4名儿童，部分伤者已被送往附近医院接受救治。
警方还说，目前事故现场仍有部分人员被埋，救援工作仍在进行。
当地气象部门说，浦那市27日起迎来强降雨。
由于劣质的建筑材料和建筑质量不过关等原因，印度每年雨季建筑物倒塌事故时常发生。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】