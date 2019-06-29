印度发生围墙倒塌造成至少15人死亡

新华社孟买6月29日电（记者张兴军）据印度媒体报道，由于雨季连续强降雨，印度马哈拉施特拉邦浦那市一个居民区29日发生围墙倒塌事故，已造成至少15人死亡。

当地警方说，事发时间为29日1时许，一段隔离居民区和停车场的围墙倒塌，部分墙体倒塌后砸在附近简易房上，简易房里有住户被埋，被埋者多是附近工地上的务工人员和他们的家属。15名遇难者中，包括1名妇女和4名儿童，部分伤者已被送往附近医院接受救治。

警方还说，目前事故现场仍有部分人员被埋，救援工作仍在进行。

当地气象部门说，浦那市27日起迎来强降雨。

由于劣质的建筑材料和建筑质量不过关等原因，印度每年雨季建筑物倒塌事故时常发生。

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