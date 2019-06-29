新华社大阪6月29日电 财经观察：期待二十国集团坚持多边主义正确发展方向——多国学者热议大阪峰会

新华社记者

二十国集团（G20）领导人第十四次峰会28日在日本大阪开幕。多国专家表示，当前国际经济秩序遭受严重冲击，世界经济面临的风险和不确定性明显上升，期待二十国集团反对贸易保护主义，坚持多边主义的正确发展方向。

保护主义令全球面临衰退风险

“在（如何应对）贸易保护主义问题上峰会究竟能有什么作为，大家都很关注，因为这（贸易保护主义）是全球经济面临的巨大风险。”加拿大智库国际治理创新中心资深研究员托马斯·伯恩斯在峰会新闻中心接受记者采访时说。

他表示，现在的全球经济形势已非常脆弱，如果风险持续增加，将把各方拖入衰退。

此前，世界银行最新一期《全球经济展望》报告警告，主要经济体之间出现新的大规模关税壁垒将导致贸易成本明显增加，提升政策不确定性，严重影响信心和投资。国际货币基金组织预计，当前贸易争端可能会造成2020年全球国内生产总值损失数千亿美元。

韩国现代经济研究院新兴市场部部长韩载振表示，自由贸易秩序是符合经济发展逻辑、值得鼓励和支持的发展模式。单方面加征关税这样陈旧、不公平的做法已经让地区和全球经济蒙受损失。

印度尼赫鲁大学国际关系学院教授斯瓦兰·辛格表示，贸易是维持全球经济稳定增长的中坚力量，任何国家都没强大到能对别国关闭大门。

泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏也表示，在逆全球化力量抬头之际，应进一步促进商品、服务和资本自由流动，让更多人分享全球化的机遇和红利。推行贸易保护主义只会让世界经济陷入恶性循环。

应坚持多边主义正确方向

除了贸易保护主义，单边主义做法也遭到多位与会人士和专家学者的批评。

伯恩斯认为，单边主义“逆风”削弱了G20成员间的合作，也给世界经济带来风险。从贸易到环境保护，从移民到难民，在这些领域拒绝承担责任的做法虽然可获得短期利益，但从长远看却加剧了世界的不平衡。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬表示，保护主义和单边主义破坏了全球既有的合作框架，阻碍了科技和人员交流，给全球经济复苏带来负面影响。

韩国庆南大学远东问题研究所教授李相万认为，维护和坚持多边主义是未来正确方向，应通过G20这样的多边合作平台推进多边主义，让各国意识到多方携手合作应对挑战、解决问题的重要性。

柬埔寨内阁办公厅发言人埃塔表示，G20应聚焦于加强以开放、包容和规则为基础的多边贸易体系。任何人都不应该破坏国际贸易规则，世界贸易组织规则必须得到尊重和履行。

作为创始成员，中国积极参与G20活动，一贯支持G20在全球经济治理中发挥更大作用。辛格说，作为世界第二大经济体，中国在反对贸易保护主义方面发挥着关键作用。中国在本次峰会上提出的建议为减少分歧、扩大共识、改善全球贸易体系和经济治理提供了方向。

马来西亚新亚洲策略研究中心主席翁诗杰说，在保护主义和单边主义日益抬头背景下，中国倡导的全球治理模式以共商共建共享为基础，为其他成员提供了可行方案。（执笔记者：郝亚琳；参与记者：胡晓明、陆睿、刘昇基、蔡蜀亚、毛鹏飞、林昊、刘天、汪瑾、郑世波、华义、张兴军、卢怀谦）

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