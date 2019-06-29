埃及4000年历史的金字塔正式向游客开放

新华社埃及法尤姆6月28日电（记者李碧念）埃及文物部28日在首都开罗西南法尤姆市举行仪式，宣布古埃及第12王朝法老辛努塞尔特二世的金字塔正式向游客开放。

埃及文物部长哈立德·阿纳尼在当天的新闻发布会上介绍说，辛努塞尔特二世金字塔建在天然形成的基岩上，底座长107米，高48.65米，斜坡坡度为42度。金字塔内部为石头砌成的墙壁，外围包裹着泥质砖块。

埃及最高文物委员会秘书长穆斯塔法·瓦齐里说，辛努塞尔特二世金字塔的东边建有神庙，南边有金字塔的入口，塔内有两个墓室，其中一个墓室中存放着一具红色花岗岩制成的石棺，但目前尚未找到墓主人辛努塞尔特二世的木乃伊。

“一般来说，金字塔的入口在北边，因为古埃及人相信墓主人灵魂只有从北边进入，才能与死者的躯体合二为一。但辛努塞尔特二世金字塔的入口却在南边，原因目前尚未可知。”瓦齐里说。

据瓦齐里介绍，该金字塔及周边地区的修复工作于2018年8月开始，主要内容包括清除金字塔内走廊的碎石，安装木制楼梯以方便游客出入，将走廊和大厅内的落石重新安放到原位置以及安装新的照明系统等。

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