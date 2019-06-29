原标题：携毒入境西班牙 巴西空军士兵将在两国受审

巴西国防部长费尔南多·阿泽维多·席尔瓦27日证实，一名巴西空军士兵涉嫌借出境执行公务之机走私毒品而在西班牙机场遭逮捕，将在巴西和西班牙接受审理。

巴西国防部确认，涉案士兵是一名空军中士，25日作为一架军用支援飞机的机组成员入境西班牙，在塞维尔机场被捕。西班牙警方指认他试图携带39公斤可卡因入境。

巴西空军方面说，涉案士兵当天所乘军用飞机执行为总统雅伊尔·博索纳罗27日出行行程提供支援的任务，不属于随同总统出行的团队。

空军发言人丹尼尔·奥利维耶说，涉案士兵2000年入伍，2010年3月起在空军特别运输部门服役。这一部门承担巴西总统和其他高级别官员出行交通任务，机组成员经过严格选拔，务求历史清白、经验丰富。

美联社以法律专家为来源报道，依据国际法，涉案士兵在出境执行公务期间一定程度上获得法律保护，但一旦离开那架空军飞机，即等同于放弃这种保护。

防长阿泽维多说，西班牙和巴西两国的司法机构将分别对涉案士兵作裁决。他承认，这起事件暴露巴西政府安全工作疏失、损害巴西军队信誉，但强调这是一起孤立事件，政府将配合西班牙方面调查，同时启动己方调查。【新华社微特稿】（沈敏）

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