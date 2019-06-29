中美元首会晤开始举行

新华社大阪6月29日电（记者刘华 骆珺）当地时间6月29日上午11时50分，国家主席习近平同美国总统特朗普在日本大阪举行会晤。

习近平在会晤开始时说，很高兴同总统先生在大阪见面。48年前，也就是1971年，就在离这里100多公里的名古屋，参加第三十一届世界乒乓球锦标赛的中美乒乓球运动员进行了友好互动，这就是后来人们说的“乒乓外交”的开启，创造了“小球转动大球”的历史佳话。8年之后的1979年，中美建立了外交关系。回顾建交以来的40年，国际形势和中美关系都发生了巨大变化，但一个基本的事实始终未变，那就是：中美合则两利、斗则俱伤，合作比摩擦好，对话比对抗好。近来，我同总统先生通过电话和书信保持着密切联系。今天，我愿同总统先生就事关中美关系发展的根本性问题交换意见，为下阶段两国关系发展定向把舵，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

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