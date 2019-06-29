中美元首会晤开始举行

新华社大阪6月29日电（记者刘华 骆珺）当地时间6月29日上午11时50分，国家主席习近平同美国总统特朗普在日本大阪举行会晤。
习近平在会晤开始时说，很高兴同总统先生在大阪见面。48年前，也就是1971年，就在离这里100多公里的名古屋，参加第三十一届世界乒乓球锦标赛的中美乒乓球运动员进行了友好互动，这就是后来人们说的“乒乓外交”的开启，创造了“小球转动大球”的历史佳话。8年之后的1979年，中美建立了外交关系。回顾建交以来的40年，国际形势和中美关系都发生了巨大变化，但一个基本的事实始终未变，那就是：中美合则两利、斗则俱伤，合作比摩擦好，对话比对抗好。近来，我同总统先生通过电话和书信保持着密切联系。今天，我愿同总统先生就事关中美关系发展的根本性问题交换意见，为下阶段两国关系发展定向把舵，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】