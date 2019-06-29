意大利总统期待意中加强“一带一路”合作

新华社罗马6月28日电（记者陈占杰）意大利总统马塔雷拉日前表示，他期待意中双方在“一带一路”框架下政治、经贸、人文、科技等各领域合作能够更上一层楼，取得更多重要成就。

中国驻意大利大使馆28日表示，马塔雷拉27日接受中国驻意大利大使李军华递交国书时说，随着意中全面战略伙伴关系的不断深化和共建“一带一路”谅解备忘录的落实，两国关系正变得越发积极、紧密和全面。双方各领域合作不断深化，取得瞩目成果。

马塔雷拉说，意中是东西方重要的文明古国，都有着灿烂文化和悠久历史，两国人民拥有许多共同点，彼此欣赏，相互吸引。

李军华说，中方高度重视发展中意全面战略伙伴关系，愿同意方携手努力，增进彼此政治互信，深化务实合作，携手共建“一带一路”。

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