日本“令和”时代第一场国会选举 各政党忙备战

日本国会26日休会，各政党27日抓紧备战7月参议院选举。

自由民主党和公明党组成的执政联盟谋求过半数议席，在野党紧盯执政党失误，以期笼络对政府不满的选民。

【胜负线】

这是日本“令和”时代第一场国会选举，定于7月4日公示候选人，21日投票。日本参议员任期6年，每三年改选一半，这次选举新增3个议席，预期324名候选人争夺124个议席。

内阁官房长官菅义伟27日在例行记者会上说：“从政府运行角度看，首先确保过半数（议席）极为重要。”这意味着，执政联盟的竞选目标是包括非改选议席在内，在参议院获得超过半数议席。

首相安倍晋三22日首次提及这次参议院选举的“胜负线”，说要确保执政联盟“过半数”。

选举结束后参议院议席总数将增至245席，过半数为123席。自民、公明执政联盟非改选议席共70席，达成过半数目标需要赢得至少53个议席。

【占优势】

自民党27日在党总部召开选举对策会议，参议院干事长吉田博美要求各方加强竞选造势。

安倍26日自诩执政期间日本“政治安定”，说这次选举最大焦点是“继续在安定的政权下推进改革，还是退回到混乱的过去”。

在野党党首或前往地方演讲造势、或召开记者会呼吁支持。

最大在野党立宪民主党党首枝野幸男与国民民主党党首玉木雄一郎27日一道出现在香川县街头。枝野认定安倍政权没有让民众切实感受生活改善，呼吁改变；玉木说，“民众应该获得生活安心，而不是政权安定”。立宪民主党和国民民主党创建时间不长，都是首次参加参议院选举。

日本参议院选举分为选举区和比例代表选区，选举区由选民直接选出代表本选区的参议员；比例代表选区由选民对各政党投票，最终根据得票数由各政党按比例分配议席。

共同社26日和27日所做民意调查显示，31.3%的调查对象会在选举区投票时支持执政党候选人，20.3%支持在野党候选人；就比例代表选区，28.8%的调查对象将投票给自民党，9%投给立宪民主党。

调查显示，安倍内阁所获民意支持率是47.6%，不支持率44.1%。64.1%的调查对象认为应该重新考虑继续施行安倍经济学，26.7%支持延续政策。

【谋修宪】

自民党继续谋求修改宪法第九条，安倍将修宪视为这次参议院选举的焦点之一。自民党宪法修正推进本部长下村博文27日证实，将制作修宪漫画，解释修宪意义。

这次选举的看点之一是支持修宪势力能否继续在参议院保持三分之二优势。共同社报道，包括自民党、公明党、日本维新会、无党派议员在内，无需改选的支持修宪势力现有78人，还需赢得86席才能达到通过修宪动议所需的三分之二以上议席。

面临改选的支持修宪议员现有88人。在共同社看来，要想像3年前一样跨过“修宪门槛”“难度高”。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、杨牧)