伊拉克一水库中发现3400年前宫殿遗址 三周后将被淹没

天旱水枯之际，德国和土耳其考古学家在伊拉克北部一座水库内发现一座3400多年前的宫殿遗址。
德国蒂宾根大学考古学者27日告诉德新社，去年秋天发现的这座宫殿遗址面积至少2000平方米，应该是公元前1500年至公元前1240年米坦尼王国的一部分。
这座古迹位于伊拉克库尔德自治区内底格里斯河东岸附近，由于隐藏水下，先前不为人知。去年秋天干旱，水库水位下降，宫殿遗址得以显露。水位重新上涨前，考古学家只有三个星期时间发掘这处遗址。蒂宾根大学考古学家伊万娜·普利兹说：“我们尽可能快地挖掘。”
考古学家发现，这座宫殿墙高2米，由黏土砖建成，壁画用鲜亮的红色和蓝色颜料绘制。他们还在这处遗址发现楔形文字。三个星期后，水库水位上涨，宫殿全部没入水中。
普利兹说，这是“轰动一时”的发现，宫殿壁画极为罕见。当地考古学家哈桑·艾哈迈德·卡西姆认为，这可能是当地几十年来最重要的考古发现。（袁原）【新华社微特稿】
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】