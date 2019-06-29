伊拉克一水库中发现3400年前宫殿遗址 三周后将被淹没

天旱水枯之际，德国和土耳其考古学家在伊拉克北部一座水库内发现一座3400多年前的宫殿遗址。

德国蒂宾根大学考古学者27日告诉德新社，去年秋天发现的这座宫殿遗址面积至少2000平方米，应该是公元前1500年至公元前1240年米坦尼王国的一部分。

这座古迹位于伊拉克库尔德自治区内底格里斯河东岸附近，由于隐藏水下，先前不为人知。去年秋天干旱，水库水位下降，宫殿遗址得以显露。水位重新上涨前，考古学家只有三个星期时间发掘这处遗址。蒂宾根大学考古学家伊万娜·普利兹说：“我们尽可能快地挖掘。”

考古学家发现，这座宫殿墙高2米，由黏土砖建成，壁画用鲜亮的红色和蓝色颜料绘制。他们还在这处遗址发现楔形文字。三个星期后，水库水位上涨，宫殿全部没入水中。

普利兹说，这是“轰动一时”的发现，宫殿壁画极为罕见。当地考古学家哈桑·艾哈迈德·卡西姆认为，这可能是当地几十年来最重要的考古发现。（袁原）【新华社微特稿】

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